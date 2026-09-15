10 sujetos fueron detenidos por tráfico de drogas y posesión de armas en Peñalolén

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a 10 sujetos por tráfico de drogas y posesión de abundante armamento en la comuna de Peñalolén.

Los detenidos son nueve chilenos y un extranjero en situación irregular, todos investigados por detectives de la agrupación Modelo Territorial Cero (MT-0).

En el marco de un proceso investigativo por tráfico de drogas y control de armas, los funcionarios de la policía civil allanaron cinco inmuebles.

En las viviendas, se pudo incautar pasta base avaluada en más de $3 millones; clorhidrato de cocaína por más de 5 millones y marihuana equivalente a $109.450.

Además, se incautaron armas de fuego cortas y largas, algunas de fogueo, junto con cerca de $3 millones en efectivo y diversos elementos de dosificación.

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