Vitacura y Las Condes lideran ranking de comunas con gastos comunes más elevados de la región Metropolitana

Una profunda disparidad en el valor de los gastos comunes de edificios en la región Metropolitana quedó al descubierto. Esta realidad fue evidenciada a través de dos investigaciones de mercado elaboradas por las firmas Assetplan y Edifito.

La información detalla que las tarifas más onerosas se agrupan en el sector oriente, según los registros de Edifito. En la cima del listado se posicionó Vitacura, exhibiendo medias de $300.227 en el caso de los departamentos de dos dormitorios (2D) y de $242.870 para los de un dormitorio (1D). Un escalón más abajo se ubicó Las Condes, con desembolsos de $211.015 (2D) y $162.410 (1D).

Como contraparte, en zonas como Pudahuel los residentes enfrentan pagos considerablemente menores, anotando $70.000 para las viviendas 2D y apenas $55.000 en las tipologías 1D.

Más allá de las medias comunales, el reporte identificó casos atípicos al interior de ciertos condominios. En estas situaciones excepcionales, las cuotas mensuales se dispararon muy por encima de la norma, registrándose cobros extremos de hasta $1.587.746 en propiedades de dos habitaciones y de $1.307.953 en las de un solo ambiente.

Por su parte, la evolución a corto plazo de estos montos en los recintos de formato multifamily fue el foco del análisis de Assetplan. Para enero de 2026, la firma detectó que el mantenimiento de una unidad de un dormitorio podría oscilar entre los $57.000 aproximados en Independencia y los $242.727 en Las Condes.

Al observar los inmuebles de dos dormitorios, la misma investigación arrojó que en el sector oriente las tarifas treparon hasta los $341.125, mientras que en otras áreas de la capital lograron mantenerse por debajo de la barrera de los $100.000.

Desde la empresa Assetplan recalcaron la importancia de considerar estos montos al momento de buscar vivienda: "Muchas veces el análisis se centra solo en el valor del arriendo, pero el gasto común es un factor clave que impacta directamente el costo final de vivir en una propiedad. Es una variable que puede cambiar completamente la decisión de dónde arrendar".

Una fuerte segmentación territorial es el punto de encuentro entre ambas mediciones. Tanto Assetplan —que situó a Las Condes en el tope de su muestra— como Edifito, coincidieron en que esta última comuna junto a Vitacura representan las zonas con los costos promedio más abultados de la región.

Simultáneamente, territorios como Pudahuel, La Cisterna y Estación Central figuraron de manera constante como las alternativas más accesibles para el bolsillo de los residentes.

Al profundizar en las estadísticas de Edifito, se reafirma el liderazgo de Vitacura en la región Metropolitana, ostentando medias de $300.227 para los espacios de dos dormitorios y de $242.870 para los de uno. Siguiendo esta tendencia en el sector oriente, Las Condes ratifica sus altos niveles con promedios de $211.015 (2D) y $162.410 (1D).

En un rango intermedio del listado asoman sectores como San Miguel, donde las expensas llegan a $136.432 en las unidades de dos ambientes y a $105.965 en las de uno. Un panorama similar ofrece La Cisterna, con cobros que se ubican en $110.970 y $88.674 para las mismas tipologías, respectivamente.

La parte inferior del ranking es ocupada por Estación Central y Pudahuel. En la primera, los desembolsos promedian $90.044 (2D) y $61.484 (1D). Por su parte, Pudahuel consolida los valores más bajos, descendiendo a $70.000 y $55.000, respectivamente.

Introduciendo una perspectiva temporal, el reporte de Assetplan evaluó las fluctuaciones registradas entre enero de 2025 y enero de 2026, periodo en el cual diversas comunas experimentaron incrementos en ambas clases de departamentos.

Durante dicho lapso, las unidades de un dormitorio sufrieron notorias alzas en Estación Central (13%) y Ñuñoa (8%). En paralelo, los inmuebles de dos habitaciones vieron sus mayores incrementos en Las Condes (13%) y Santiago (11%). Como contraste, Independencia destacó por mostrar caídas en los cobros de ambos segmentos.

A la hora de explicar estas diferencias, las dos investigaciones apuntaron al estándar de las edificaciones como un elemento determinante. La presencia de áreas comunes, labores de aseo, seguridad, conserjería y la mantención de ascensores repercutieron de forma directa en la tarifa mensual exigida a los copropietarios.

Finalmente, el nivel de infraestructura del recinto también jugó un rol crucial. Elementos como las instalaciones técnicas, los sistemas de calefacción o la cantidad de ascensores terminaron por elevar significativamente los costos globales de mantención.

PURANOTICIA