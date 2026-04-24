Presidente de la CChC advierte que exención del IVA no significará una rebaja del 19% en precio de viviendas nuevas

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, advirtió que una eventual exención del IVA no implicará una rebaja equivalente al 19% en los precios finales de viviendas nuevas.

Durante una entrevista concedida a radio Cooperativa, el líder gremial precisó que la estimación popular ignora la mecánica tributaria del rubro inmobiliario. En ese sentido, enfatizó que "cuando se habla de eliminar el IVA, se instala que es un 19%, pero no es así".

El motivo detrás de esta diferencia radica en que la carga impositiva afecta únicamente a la edificación y excluye al terreno. Este último ítem, según detalló el timonel de la CChC, llega a significar entre un 10% y un 40% del gasto total de una iniciativa habitacional.

Adicionalmente, la dinámica del sector obliga a las empresas inmobiliarias a desembolsar el IVA a lo largo de toda la fase constructiva, una cifra que recién logran deducir cuando se concreta la comercialización del inmueble.

Por consiguiente, la potencial ayuda no abarcaría la totalidad del tributo, sino exclusivamente el saldo restante tras restar el impuesto ya absorbido en la etapa de obras. Bajo este escenario, la reducción real en los precios de venta oscilaría entre un 2% y un 7%, cifra que variará según las características de cada proyecto.

Frente a este panorama, el representante del gremio constructor advirtió que "la gente está esperando con reticencia a comprar". Para impedir que esta actitud continúe paralizando la actividad del mercado, instó a agilizar el avance legislativo de la iniciativa, recalcando que "para que realmente ayude hay que apurar su tramitación".

En otro ámbito, la crisis laboral que atraviesa el rubro fue otro de los puntos abordados por Echavarría, quien reveló que la tasa de desempleo en la construcción ya alcanzó los dos dígitos, ubicándose por encima de la media del país.

La raíz de este conflicto, argumentó, se encuentra en la elevada cantidad de propiedades terminadas que aún no encuentran dueño. "Hay más de 200.000 viviendas con proyectos aprobados, listos para partir, que no tienen que entrar ni en un día de permisología (...) Y no parten porque ¿por qué van a partir construyendo, invirtiendo, si hay que esperar dos o tres años para que se acabe el stock y no van a poder vender?", cuestionó el dirigente.

La creación de nuevos puestos de trabajo seguirá estancada mientras las compañías no logren disminuir este inventario y, por ende, se abstengan de iniciar faenas inéditas. Para destrabar el sector y estimular la demanda, el líder gremial defendió la implementación conjunta de la exención del IVA y de instrumentos de apoyo como el subsidio a la tasa de los créditos hipotecarios.

Finalmente, respecto a la idea de garantizar invariabilidad tributaria a aquellas inversiones que superen los 50 millones de dólares, el presidente de la CChC subrayó que se trata de una condición indispensable si Chile pretende disputar la atracción de capitales foráneos.

Para cerrar su análisis, Echavarría fue categórico sobre la inestabilidad fiscal: "Yo no puedo atraer inversiones cuando hemos tenido en los últimos años reformas tributarias cada tres meses. Estamos hablando de proyectos grandes que requieren para su recuperación décadas. Si tiene el fantasma de que cada tres años hay una reforma y en el país del lado le garantizan que los impuestos se mantienen por un periodo razonable, esa inversión se va a ir a otro país".

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