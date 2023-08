Cómo las inmobiliarias están usando la tecnología para control de obras

Para la industria de la construcción no han sido fáciles los últimos años, con factores externos e internos que han impactado en los precios de los materiales, la inversión y empleo. Sin embargo, empresas del rubro se han podido apoyar de elementos tecnológicos como softwares para controlar sus costos y mano de obra.

De esta forma, destaca la herramienta Ibuilder (https://ibuilder.com/), enfocada en la productividad de los actores de la construcción en varios países de Latinoamérica. En Chile, uno de ellos es la Inmobiliaria Norte Verde, que tiene importantes proyectos en distintas regiones.

Rodrigo Hernández, Sub Gerente Técnico Inmobiliario de la empresa, comenta que “la idea es justamente ir monitoreando el proceso de construcción que normalmente dura de un año y medio a dos años, e ir viendo cada etapa y procesos del punto de vista del contrato, de la calidad de obra y avance, entonces en ese sentido buscamos herramientas que nos apoyen en estas visitas que vamos haciendo constantemente”.

¿Por qué es importante controlar los avances de la obra?

Para nosotros es importante tener una contramuestra para validar la información, ya que no estamos permanentemente en la obra y esa es la importancia que tiene en el fondo: si vamos a cumplir en plazo, tiempo y calidad el término de la obra. Recibimos el feedback del equipo que está ejecutando el trabajo, de cómo ellos ven su avance, y vamos evaluando.

¿Cómo el uso de la tecnología ayuda a tomar decisiones?

Cuando tú estás con información fidedigna en la mano, puedes tomar mejores decisiones. Si las herramientas o la forma en la que estás midiendo es muy percepcional, en el fondo percibes en una visita y visualmente en cómo va el avance pero a la vez necesitas contrarrestar con información más concreta y real del avance. La tecnología te permite tomar decisiones mucho más acertadas.

¿Cuál es la ventaja de ocupar Ibuilder versus controles tradicionales?

La información en línea es una tremenda ventaja. El informe tradicional al que estamos normalmente acostumbrados tenía una demora en la entrega de la información y la oportunidad de tener la información a mano digitalmente y rápida en línea es valiosa hoy en día. En los tiempos que estamos, esperar a veces 2 o 3 días o una semana para recibir un reporte es un poco a destiempo. Hoy día sabemos que hay tecnología como la de Ibuilder que nos permite tener la información en línea. Para el área gerencial, el poder consultarla en cualquier minuto desde cualquier medio digital y saber el tiempo de cómo va el avance de obra es super valioso, porque permite tomar decisiones más acertadas y rápidas. Ese es el real valor que tiene la inmediatez de la información digital.

¿Ha sido difícil la implementación del uso de la tecnología?

No ha sido tan difícil. Hoy día estamos levantando la información de una manera más ordenada, como una lista de chequeo la cual empezamos a implementar con las tablets en terreno, con la aplicación en funcionamiento se fue llenando la información logrando que fuese más eficiente en obra. Tiene la ventaja de que no se necesita Internet constantemente para que se guarde la información, se sube a la misma aplicación y no se pierde nada; logra que sea mucho más dinámico, entonces más que verlo como un cambio complejo, se ha valorado como una herramienta mucho más fácil de implementar.

¿Cuál es el beneficio que potencia realmente en una inmobiliaria?

La contramuestra. Hasta hace un tiempo atrás estábamos en manos de la información que nos entregaba la misma obra de su avance y difícilmente podíamos discutirla o contrarrestar excepto con una percepción visual. Entonces, la tecnología ha generado un cambio de la dinámica de esas reuniones de ir con una cartita bajo la manga para aportar al tener información verídica y a tiempo a la mano para la confianza de un proyecto exitoso.

(Imagen: iBuilder)

PURANOTICIA