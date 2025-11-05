Zohran Mamdani, el candidato musulmán al que Trump llama "lunático comunista", se quedó con la Alcaldía de Nueva York

El candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, ganó las elecciones locales con más del 50% de los votos, frente al exgobernador demócrata y candidato independiente, Andrew Cuomo, y al republicano Curtis Sliwa.

Con más del 94% del escrutinio en unas elecciones en las que se contabilizaron más de 2 millones de votos, el autodenominado socialdemócrata se quedó con el 50,3% del electorado, frente al 41,6% de Cuomo, respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y muy por delante del republicano Sliwa, quien se quedó en un 7,2%.

Mamdani se quedó con la Alcaldía de la ciudad más importante del país norteamericano, según las proyecciones de múltiples medios estadounidenses.

Con un escaso respaldo de los barones del Partido Demócrata y frente a una campaña de ataques contra su persona, orquestada desde múltiples frentes -desde Cuomo hasta Trump- Mamdani, musulmán y de ascendencia ugandesa por parte de padre, logró la victoria electoral con un importante calado entre la población juvenil y un nítido mensaje principal en campaña: reducir el costo de la vivienda en una de las ciudades con el metro cuadrado más caro del mundo.

En los últimos meses, el candidato demócrata ha respondido a las acusaciones de antisemitismo por caracterizar como un genocidio la campaña militar israelí en la Franja de Gaza, argumentando que condenaba igualmente los ataques previos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra Israel como crímenes contra el Derecho Internacional en ambos casos.

Asimismo, ha ignorado la calificación que le ha dado Donald Trump, quien se refiere a él habitualmente como un "lunático comunista", mientras que los esfuerzos de la ultraderecha para exigir su deportación, como el impulsado por el congresista por Tennessee Andy Ogles, solo redundaron en un nuevo impulso en las encuestas.

