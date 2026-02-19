Asamblea Nacional de Venezuela aprueba la ley de amnistía que abre la puerta a la excarcelación de cientos de presos

La ley aprobada contempla amnistía por la participación en protestas políticas y en "acciones violentas" ocurridas durante el breve golpe de Estado de 2002, así como por hechos vinculados con manifestaciones o elecciones en ciertos meses de 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025.

Quedan excluidas las personas condenadas por "rebelión militar" por su participación en los sucesos de 2019.

El texto, de 16 artículos, no detalla los delitos exactos que podrían acogerse a la amnistía, aunque borradores previos incluían figuras como instigación a actividades ilegales, resistencia a la autoridad, rebelión y traición , según informa la agencia Reuters .

La norma no contempla la devolución de bienes incautados, no revoca las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos por motivos políticos, ni cancela sanciones contra medios de comunicación , medidas que sí habían aparecido en versiones anteriores.

Para quienes están fuera del país, permite designar a un abogado para presentar la solicitud de amnistía, pero exige que la persona comparezca personalmente en Venezuela para que se le conceda .

Además, solo aplicará a quienes "hayan cesado" en la ejecución de los hechos considerados delito.

La ley elimina las órdenes de captura internacionales para quienes reciban amnistía y establece que los tribunales deberán decidir sobre las solicitudes en un plazo de 15 días.

La ley no incluye amnistía para condenados por violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, asesinato, narcotráfico o corrupción, ni para quienes promuevan, apoyen o cometan "acciones armadas" contra Venezuela con respaldo de estados o entidades extranjeras.

El gobierno acusa con frecuencia a miembros de la oposición de colaborar con agencias como la CIA estadounidense para perjudicar al país y atacar su infraestructura, acusaciones que la oposición niega.

El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, dijo la semana pasada que espera que la amnistía resulte en "un país 100% pacificado" y reiteró que los encarcelados no son presos políticos.

APROBADA POR UNANIMIDAD

Aunque el oficialismo tiene mayoría en la Asamblea, la norma recibió también el apoyo de los legisladores opositores, que aseguraron haber logrado cambios durante el trabajo en comisión.

La diputada Nora Bracho, del partido Un Nuevo Tiempo, afirmó que la ley "no es perfecta", pero la consideró un avance para la reconciliación.

Organizaciones como Foro Penal han criticado los límites del texto y sostienen que una amnistía efectiva debería levantar por completo cargos, condenas, arrestos domiciliarios y otras restricciones legales.