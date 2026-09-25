Zelenski confirma propuesta de EE. UU. para una nueva cumbre trilateral con Rusia en Emiratos Árabes Unidos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó una nueva propuesta de Estados Unidos para celebrar otra ronda de conversaciones con Rusia, con Emiratos Árabes Unidos como posible sede, en el marco de los esfuerzos de Washington por reactivar el proceso diplomático. La propuesta contempla un nuevo encuentro trilateral entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia.

Zelenski señaló que están a la espera de conocer las fechas que maneja Estados Unidos, luego de que Washington sugiriera Emiratos Árabes Unidos como sede para el encuentro, según reveló este viernes a medios ucranianos, de acuerdo con la agencia Ukrinform.

A su vez, el presidente ucraniano entregó más detalles sobre el encuentro que sostuvo durante los últimos días con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el marco de la apertura de la 81ª edición de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Zelenski confirmó que entre los asuntos abordados estuvo el de las licencias para los misiles Patriot, asegurando que Trump comprometió los permisos necesarios para que Ucrania pueda fabricar estos proyectiles en su territorio. La producción de interceptores Patriot en Ucrania ha sido uno de los asuntos discutidos recientemente entre ambos mandatarios.

"Trump recalcó que sí, que ya había tomado la decisión final. Ucrania recibirá licencias para la producción de misiles Patriot", ha dicho Zelenski, quien ha adelantado que en unos diez días volverán a reunirse con Washington, después de informar a Rusia y a los aliados europeos sobre los detalles de estas conversaciones.

"Informaremos y discutiremos estos detalles con la parte europea, los estadounidenses hablarán con los rusos y, en diez días, presentaremos una opinión y un resultado", ha dicho el presidente ucraniano.

Asimismo, el presidente ucraniano advirtió que el déficit presupuestario de Ucrania, que supera los 23.000 millones de euros, pone en riesgo la financiación necesaria para la compra de drones y misiles.

"Hay fondos para octubre, noviembre y diciembre (...), pero "si no los encargamos y los pagamos en octubre y noviembre, tendremos graves problemas en enero y febrero", ha advertido Zelenski, quien ha informado de que ya abordó este asunto con la UE y también con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El FMI, ha explicado Zelenski, "instó a la Comisión Europea a que agilice el segundo tramo de los 90.000 millones de euros" porque para enero y febrero Ucrania debería contar con los drones y misiles necesarios.

REUNIÓN DE LÍDERES

Por otro lado, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha subrayado que el presidente Zelenski está preparado para una reunión de líderes, una propuesta que Kiev viene planteando desde hace tiempo ante la falta de avances con Moscú. En los últimos días, Estados Unidos también ha impulsado la posibilidad de una reunión trilateral entre Washington, Kiev y Moscú.

"Sin duda, creemos que el formato de una reunión trilateral de líderes tendría las mayores probabilidades de éxito. Todo esto ahora depende únicamente de la disposición de los rusos. Hasta el momento, no hemos recibido ninguna señal", ha apuntado Sibiga, en una entrevista para la agencia Ukrinform.

Sibiga también ha aprovechado para cuestionar la disposición de Rusia a avanzar hacia una solución pacífica del conflicto, en referencia a las recientes declaraciones de su homólogo ruso, Sergei Lavrov, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN A TRES

Las conversaciones entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia se desarrollaron previamente en Abu Dabi, donde se realizaron rondas de diálogo que incluyeron asuntos humanitarios y el intercambio de prisioneros. Washington busca ahora reactivar este formato dentro de una nueva ofensiva diplomática para avanzar hacia el fin de la guerra.

Se celebraron dos rondas de diálogo en la capital emiratí, con algunos acuerdos humanitarios y de intercambio de prisioneros como únicos hitos a destacar, antes de que la negociación se trasladara un mes después a Ginebra, Suiza, donde acabaron por encallar definitivamente ante las profundas diferencias en temas clave.

Entre las cuestiones sin puntos de unión están el control de la central nuclear de Zaporiyia, las garantías de seguridad para Ucrania y, sobre todo, la cuestión de la soberanía de los territorios que Kiev ha perdido durante el conflicto.

PURANOTICIA