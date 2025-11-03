Zelenski anuncia la llegada de sistemas de misiles estadounidenses a Ucrania y pide más apoyo para reforzar la defensa aérea

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado la recepción de sistemas de misiles estadounidenses Patriot, por la que ha dado las gracias al canciller alemán, Friedrich Merz, y a los demás países colaboradores, aunque ha advertido de que "se necesitan más sistemas" para la protección de las ciudades e infraestructuras ucranianas ante la ofensiva militar rusa.

"Hoy ya podemos decir que hay un buen resultado para nuestra defensa aérea: Ucrania ahora tiene más Patriot. Quiero dar las gracias al canciller Merz, a Alemania y a todos los que nos ayudan. Se han cumplido nuestros acuerdos. Ahora hay más Patriot en Ucrania y se están poniendo en funcionamiento", ha afirmado Zelenski a través de su canal de Telegram.

Con todo, ha señalado que "se necesitan más sistemas para proteger las infraestructuras clave y nuestras ciudades en todo el territorio", y en este sentido, ha manifestado que su Gobierno seguirá "trabajando para conseguirlos, no solo a nivel político con los Estados y los líderes, sino también directamente con los fabricantes".

A este respecto, el mandatario ucraniano ha destacado que esta semana "se celebrarán reuniones al respecto", mientras que las autoridades de Kiev ya han presentado a los socios "todos los cálculos y las posibles opciones para garantizar una defensa aérea suficientemente fiable".

"Casi todos los días nos defendemos de los ataques balísticos rusos. Debemos seguir destruyendo la aviación militar rusa, y todo ello requiere un sistema de defensa aérea de múltiples componentes, incluidos nuestros propios aviones de combate", ha declarado, apuntando a los cazas suecos Gripen y los franceses, mientras su Ejecutivo está "trabajando en los F-16" estadounidenses.

A este respecto, ha subrayado que la adquisición de estas aeronaves requiere también "sistemas de defensa aérea y misiles para ellos, el desarrollo de grupos de fuego móviles y, por supuesto, drones interceptores, que son una prioridad actual". Asimismo, ha calificado como "fundamental" que las Fuerzas Armadas ucranianas logren "aumentar el número de operadores de drones capacitados con rapidez y eficacia".

El anuncio ha llegado una semana después de que el propio Zelenski anunciara que España y Finlandia se disponían a aportar fondos al iniciativa PURL (Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania, por sus siglas en inglés) para la adquisición de armamento estadounidense para Ucrania. En el mismo mensaje, el dirigente ucraniano expresó su "especial gratitud" a Reino Unido, por su aportación al suministro de misiles y de drones interceptores, y a Francia, por el incremento en el abastecimiento de aviones de combate Mirage y misiles de defensa antiaérea.

