Guerra en Oriente Próximo provoca la mayor interrupción del suministro petrolero de la historia

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) considera que el conflicto desatado en Oriente Próximo está provocando "la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial", por lo que ha recortado a menos de la mitad de su pronóstico de crecimiento de la oferta global de crudo en 2026, tras estimar un desplome del bombeo de 8 millones de barriles diarios en el mes de marzo.

En su último boletín mensual, la agencia adscrita a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ayer anunció la liberación de 400 millones de barriles de las reservas de emergencia de sus miembros, advierte de que, más allá de los daños directos a la infraestructura energética en Oriente Próximo, la crisis ha provocado una interrupción casi total del movimiento de buques cisterna a través del estrecho de Ormuz.

"Productores y consumidores de todo el mundo están sintiendo la presión", reconoce la AIE ante el bloqueo del tránsito por el paso de Ormuz de casi 20 millones de barriles diarios (mb/d) de exportaciones de crudo y derivados y las limitadas alternativas para sortear "el punto de estrangulamiento más crítico del mundo para el transporte de petróleo".

En este escenario, donde pocos buques son capaces o están dispuestos a cargar en puerto, y con los tanques de almacenamiento de los países de la región llenándose, los productores del golfo Pérsico están reduciendo o suspendiendo la producción, lo que ha impulsado al alza los precios de referencia del crudo.

De este modo, si bien la situación sobre el terreno evoluciona rápidamente y, en ocasiones, es opaca, la AIE estima que la producción de crudo a nivel global se está reduciendo actualmente en al menos 8 mb/d, incluyendo importantes reducciones del bombeo en Irak, Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

"Ante la falta de una rápida reanudación del transporte marítimo, se prevé que las pérdidas de suministro aumenten", advierte la agencia internacional.

Asimismo, mientras que es posible un mayor rendimiento en otras regiones, la disponibilidad de materia prima será un factor limitante, lo que ha llevado a algunos países a implementar restricciones a la exportación de productos derivados, advirtiendo de que los mercados de diésel y combustible para aviones parecen ser "particularmente vulnerables" a una pérdida prolongada de la producción y las exportaciones de Oriente Próximo.

RECORTE DE PREVISIONES

Ante la proyección de una caída del suministro mundial de petróleo en marzo de 8 mb/d, cuando los recortes de Oriente Próximo serían parcialmente compensados por la mayor producción de Kazajistán y Rusia, así como de países ajenos a la OPEP+, la agencia ha revisado drásticamente a la baja su previsión de aumento de la oferta de petróleo para 2026 y avisa de que la magnitud de las pérdidas dependerá de la duración del conflicto.

De tal modo, la AIE proyecta que el suministro mundial de petróleo aumentará en 1,1 mb/d en promedio en 2026, una cifra sustancialmente inferior al aumento de 2,4 mb/d que anticipaba en su boletín de febrero, añadiendo que este incremento del bombeo corresponderá en su totalidad a los países que no forman parte de la OPEP+.

Al mismo tiempo, la AIE también ha enfriado sus previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo como consecuencia del aumento de los precios peores perspectivas para la economía mundial y ahora espera que el consumo mundial aumente en 640.000 barriles diarios, lo que supone una revisión a la baja de 210.000 barriles respecto del pronóstico de febrero.

