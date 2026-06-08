Xi Jinping visita a Kim Jong-un: Cuál es el origen de la relación amor-odio entre China y Corea del Norte

Pero, ¿cuál es el origen de esta relación histórica que ha oscilado entre la cercanía y la desconfianza?

UNA RELACIÓN "FORJADA EN SANGRE"

Para el líder chino Xi Jinping, Corea del Norte es un vecino que China no puede ni controlar ni perder.

Pekín y Pyongyang suelen describir su relación como una amistad "forjada en sangre", una referencia a la Guerra de Corea, hace más de siete décadas, cuando China intervino en apoyo del Norte.

Sin embargo, en los últimos años la desconfianza ha ido deteriorando esos lazos.

Ahora, Pekín busca reafirmar su influencia sobre un socio que considera estratégicamente indispensable, aunque también profundamente impredecible.

China necesita estabilidad en su frontera suroriental y desea mantener capacidad de influencia sobre Corea del Norte, pero sin verse arrastrada a las crisis provocadas por las ambiciones nucleares del régimen de Kim Jong-un.

Por eso, es probable que la visita de Xi a Pyongyang esta semana tenga menos que ver con la amistad histórica entre ambos países y más con la necesidad de reafirmar su influencia.

Corea del Sur considera que el mandatario chino podría intentar posicionar a Pekín como mediador entre Corea del Norte y EE.UU.

Pero China podría tener otros objetivos en mente.

Fuentes diplomáticas occidentales consultadas por la BBC señalan que Pekín observa con creciente preocupación el fortalecimiento de los vínculos entre Pyongyang y Moscú.

Tras la reunión que Xi mantuvo la semana pasada con el presidente ruso, Vladimir Putin, el líder chino podría estar buscando asegurarse de que aún conserva capacidad para influir sobre Kim Jong-un, especialmente en un momento en que China busca ampliar su protagonismo en la escena internacional.

CHINA BUSCA PROTEGER SUS INTERESES

El enfriamiento de las relaciones entre Pekín y Pyongyang ha sido evidente, aunque se ha manifestado de forma sutil.

En octubre de 2024, ambos países conmemoraron el aniversario 75 del establecimiento de relaciones diplomáticas sin grandes gestos ni celebraciones destacadas. La comunicación pública fue escasa y discreta.

Un mes antes, el embajador chino tampoco asistió a las celebraciones por el aniversario de la fundación de Corea del Norte.

Además, durante todo el año no se produjeron intercambios de alto nivel, un marcado contraste con el acercamiento cada vez más evidente entre Pyongyang y Moscú.

Y es precisamente esa creciente cercanía con Rusia la que ha generado inquietud en Pekín.

Desde la invasión rusa de Ucrania, Corea del Norte ha profundizado su cooperación militar con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Esa relación alcanzó un nuevo nivel con la firma de un pacto de defensa mutua durante la visita de Putin a Pyongyang en 2024.

Según una investigación de la BBC, unos 2.300 soldados norcoreanos han muerto combatiendo junto a las fuerzas rusas en Ucrania.

Pyongyang también ha sido acusado de suministrar munición para la guerra a cambio de petróleo y asistencia económica, una dinámica que ha encendido las alarmas en Washington y entre sus aliados, y que China observa con creciente preocupación.