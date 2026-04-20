Xi Jinping exige reabrir urgente el estrecho de Ormuz en plena tensión entre EE.UU. e Irán

A raíz del bloqueo impuesto por Estados Unidos a los terminales portuarios de Irán, este lunes el presidente chino, Xi Jinping, solicitó la reapertura del estrecho de Ormuz. El mandatario asiático enfatizó que habilitar nuevamente esta ruta marítima "va en el interés de todos los países de la región y de la comunidad internacional" en su conjunto.

De acuerdo con los reportes emitidos por la cadena de televisión CCTV, la máxima autoridad de Beijing sostuvo un diálogo telefónico con Mohamed bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudí. Durante dicho intercambio, el líder chino fue categórico al afirmar: "El estrecho debe ser reabierto a la navegación normal. Esto va en el interés de todos".

Esta intervención marca la primera oportunidad en que el jefe de Estado se manifiesta para exigir que se rehabilite de manera "urgente" este paso clave. Asimismo, abogó por un "alto el fuego inmediato y exhaustivo". Cabe destacar que el estrecho posee una relevancia estratégica para la exportación de crudo, con especial foco en el mercado de Asia, y ha sufrido múltiples alteraciones producto de los cercos registrados desde fines de febrero, fecha en que arrancó la ofensiva de Israel y Estados Unidos en contra de Irán.

Para complementar su postura frente a la crisis, el gobernante asiático subrayó: "China pide una tregua inmediata y apoya todos los esfuerzos que puedan llevar a restablecer la paz. Insistimos en la necesidad de resolver las disputas mediante canales políticos y diplomáticos".

Por su parte, luego de comunicar el sábado la clausura absoluta del estrecho de Ormuz, las autoridades iraníes adelantaron que la única condición para reabrir el tránsito es que Washington ponga fin a su bloqueo. Este escenario se desarrolla justo en la recta final del cese al fuego de dos semanas acordado por ambas partes, el cual tiene como fecha de expiración este miércoles.

La decisión de Teherán se produce luego de que el viernes el propio régimen anunciara la reapertura de la zona. Sin embargo, dicha acción no contó con el retiro del cerco perimetral por parte de Estados Unidos, lo que motivó que la medida fuera revertida apenas unas horas más tarde, durante la jornada del sábado.

Como corolario de esta escalada de tensiones, el domingo se registró un nuevo incidente cuando fuerzas militares estadounidenses apostadas en el golfo de Omán interceptaron, atacaron y capturaron una embarcación iraní de gran tonelaje. El navío fue abordado en el momento exacto en que procuraba sortear el cerco establecido por Washington sobre los puertos de la nación islámica.

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