Vuelve el fuego: Benjamin Netanyahu ordena al Ejército Israelí nuevos ataques en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dado orden al Ejército israelí de que actúe "con fuerza" en la Franja de Gaza tras acusar a las milicias del movimiento islamista Hamás de haber violado el alto el fuego en vigor tras atacar este domingo a una unidad militar en la ciudad de Rafá, en el sur del enclave.

Aunque Hamás ha asegurado que el ataque iba dirigido contra una milicia local financiada por Israel, el Ejército israelí ha denunciado que el asalto iba dirigido contra una unidad de ingenieros y un refuerzo de infantería, primero con el impacto de un misil antitanque contra una excavadora militar y después con disparos contra las unidades de apoyo. No hay constancia de víctimas, de momento.

El incidente ha obligado a Netanyahu a convocar una reunión de emergencia de su cúpula de seguridad, comenzando por el ministro de Defensa, Israel Katz, para evaluar la respuesta al ataque, finalmente concretada en un mensaje de la Oficina del Primer Ministro publicada en su cuenta de X.

"Tras la violación del alto el fuego por parte de Hamás, el primer ministro Netanyahu ha mantenido de nuevo consultas con el Ministerio de Defensa y los jefes del aparato de seguridad, a quienes ha dado instrucciones para que actúen con fuerza contra los objetivos terroristas en la Franja de Gaza", reza el mensaje.

De momento, la agencia de noticias palestina Safa informa de al menos cinco muertos en un ataque israelí contra una cafetería en la ciudad de Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza. Antes del incidente de Rafá, fuentes palestinas denunciaron dos muertos en Yabalia, que el Ejército israelí describió como presuntos milicianos de Hamás que habían atravesado la línea amarilla que delimita las posiciones israelíes tras el alto el fuego que comenzó la semana pasada.

