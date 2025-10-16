Violentas manifestaciones contra el Gobierno y el Congreso peruano dejan un muerto y más de un centenar de heridos en Lima

Al menos una persona murió y más de un centenar resultaron heridas, incluidos 78 policías, en las violentas manifestaciones antigubernamentales registradas durante las últimas horas en Lima, capital de Perú.

El Ministerio de Salud indicó que "el Hospital Arzobispo Loayza ha recibido a 16 heridos", antes de agregar que "lamentablemente un herido llegó sin signos vitales". Además, dos ingresaron en estado grave, mientras que otros está "en la sala de operaciones".

"El Hospital 2 de Mayo recibió cuatro heridos con politraumatismos leves", agregaron, al tiempo que afirmaron que desplegaron ambulancias para trasladar a los heridos durante las protestas, "entre ellos 10 efectivos de la Policía Nacional de Perú (PNP) que fueron trasladados al Hospital Central de la PNP".

Por su parte, la Defensoría del Pueblo elevó a 102 los heridos, entre ellos 24 manifestantes y 78 agentes. "Todos reciben atención médica y algunos serán dados de alta en las próximas horas", especificó, junto a confirmar ocho detenidos por "delito contra la tranquilidad pública" y dos por "control de identidad".

El presidente de Perú, José Jerí, expresó su pesar por el fallecimiento del manifestante, identificado como Eduardo Ruiz Sanz, de 32 años. "Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y las responsabilidades", recalcó.

En tanto, el ministro del Interior de Perú, Vicente Tiburcio, afirmó que las autoridades abrieron una investigación sobre el suceso, que habría tenido lugar cerca de la plaza de Francia. "Es un hecho en el que ni un momento han estado las fuerzas nuestras en esa zona", aseguró.

La manifestación fue convocada para protestar contra el Gobierno y el Congreso por la corrupción y la inseguridad en el país, unas movilizaciones convocadas apenas unos días después del ascenso de Jerí a la Presidencia, tras la destitución de Dina Boluarte por una "incapacidad moral permanente" para abordar la inseguridad en el país.

El nuevo mandatario anunció el 13 de octubre un nuevo Gobierno de "amplia base y de reconciliación nacional anunciada", en el que no será parte ningún congresista o ministro del Ejecutivo saliente. "Primará la experiencia en gestión pública, conocimiento del sector o que cuente con habilidades de diálogo y entendimiento de nuestro país", dijo, en un intento de calmar las aguas ante el creciente descontento popular en Perú.

