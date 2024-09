Víctima de una década de violaciones organizadas por su marido en Francia relató ante tribunal las "escenas de barbarie"

Gisèle Pélicot, la mujer francesa víctima durante una década de las violaciones organizadas por su propio marido, relató este jueves ante el tribunal que juzga a sus abusadores cómo se enteró por boca de la policía de la sumisión química a la que era sometida.

Según dijo, este sometimiento daba pie a "escenas de barbarie" en los que ella era "una muñeca de trapo, una bolsa de basura" a merced de medio centenar de hombres.

Un tribunal de Aviñón examina los hechos que supuestamente tuvieron lugar en la vivienda familiar de la localidad de Mazan, por donde habrían desfilado hombres invitados por Dominique Pelicot para que pudiesen violar a su propia mujer.

Un total de 51 hombres se sientan en el banquillo, de los cuales 35 han reconocido haber mantenido relaciones pero con el matiz de que no entendían que fuese un abuso no consentido. Sólo tres han pedido disculpas.

La Fiscalía ha dado cuenta de al menos 92 violaciones durante diez años, aunque para la víctima durante años toda sospecha se limitó a lagunas temporales en su memoria.

"Hasta nuestros amigos nos decían que éramos la pareja ideal", aseguró la mujer, en una larga y sosegada exposición en la que ha situado como primera fecha relevante el 12 de septiembre de 2020.

Ese día descubrió a su marido llorando y éste le confesó que le habían pillado en un supermercado cuando intentaba captar imágenes por debajo de las faldas de varias clientes.

Gisèle Pélicot decidió perdonarle, con el requisito de que pidiese ayuda y se disculpase ante las mujeres, según los extractos recogidos por la televisión pública gala.

Poco después, pone rumbo a París, para cuidar de algunos de sus nietos, y ya entonces le comenta a su hija "un problema ginecológico" por el que cree que debería pedir cita con un médico. Vuelve a Mazan el 21 de octubre y al día siguiente se despierta sin recordar nada de la noche anterior: posteriormente descubrió que sufrió entonces la última violación organizada por su marido.

El 2 de noviembre acude a la comisaría convocada por la Policía, pensando inicialmente que le iban a pedir cuentas por los vídeos de su marido. En esta primera declaración niega que practique el intercambio de parejas e identifica a Dominique Pelicot como "el único hombre" con el que se podía acostar.

"Te vamos a enseñar cosas que no te van a gustar", cuenta que le dijo entonces el comisario. Le muestra una imagen de una mujer violada por un hombre, pero no reconoce a ninguna de las dos personas. Ante la insistencia, termina identificándose como la mujer inerte que aparece en la fotografía, a la que seguirían varias imágenes más de hechos similares.

"Son escenas de barbarie", explció Gisèle, al relatar el inicio de un "trauma inmenso" en el que inicialmente sólo quería "desaparecer". De hecho, admitióque pensó en quitarse la vida, pero que se acordó de sus tres hijos y de sus nietos para seguir adelante. Así, explicó cómo sus propios hijos se volcaron con ella cuando les contó todo lo que acababa de descubrir.

En un primer registro en la vivienda, los investigadores no localizaron la droga con la que Dominique Pelicot dejaba inconsciente a su esposa, pero el hombre termina reconociendo que escondía los botes de Temesta -lorazepan- en botas de montaña.

Según su relato, el comisario le sugiere que se mude del pueblo porque los individuos que la violaron saben dónde vive y pone otra vez rumbo a la zona de París, adonde escapa "destrozada". Tras unos meses acompañada, se traslada a la segunda residencia de su hija y su yerno, porque "necesitaba estar sola" para retomar su propia vida.

Gisèle no había visto los vídeos de los abusos hasta este mes de mayo, cuando comenzaba a preparar el juicio, y ha podido ver por primera vez "escenas de violación insoportables", ante las que ella simplemente está "anestesiada". "Fui sacrificada en el altar del vicio", ha lamentado.

Está "como muerta", según sus propias palabras, con las que quiso señalar a quienes desfilaron sobre ella durante años. No se plantearon en ningún momento su posible sufrimiento: "Me ven como una muñeca de trapo, como una bolsa de basura".

Gisèle afirma que no testifica por sus propios intereses, sino para ayudar a otras mujeres que puedan ser víctimas de sumisión química. "El día en que una mujer se levante y no recuerde lo que hizo el día anterior se dirá a sí misma: he oído el testimonio de la señora Pélicot", señaló.

(Imagen: Christophe Simon / AFP)

