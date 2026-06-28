Venezuela recibe ayuda de 24 países y despliega 2.741 rescatistas tras sismos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado que hasta el momento han recibido ayuda directa de 24 países en respuesta a los catastróficos terremotos que el miércoles remecieron el noreste venezolano.

"Hemos recibido apoyo de 24 países de la comunidad internacional, que han enviado 521 toneladas de insumos, 86 equipos caninos y más de 2.741 integrantes de personal de búsqueda, rescate y apoyo, quienes ya se encuentran integrados con nuestros equipos", ha explicado Rodríguez en redes sociales.

La dirigente venezolana ha destacado que efectivos de Protección Civil, Bomberos, rescatistas nacionales e internacionales, cuerpos de seguridad y médicos están desplegados en toda La Guaira, "trabajando de la mano para seguir salvando vidas y sembrar esperanza".

Este despliegue ha permitido el rescate durante la pasada noche de un niño de 11 años que estaba atrapado bajo los escombros en la localidad de Caraballeda. "En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela", ha destacado Rodríguez.

El último balance oficial eleva a 1.430 los muertos y 3.238 los heridos como consecuencia de los sismos.

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