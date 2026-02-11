Venezuela desmiente envío de petróleo a Israel y asegura que suspendió sus ventas en 2020

El Gobierno de Venezuela ha desmentido las informaciones publicadas en múltiples medios acerca del supuesto envío de un cargamento de crudo venezolano a Israel, que sería el primero de este tipo desde mediados de 2020, cuando Caracas interrumpió las ventas de petróleo a este país, situación que no habría cambiado aun tras la captura por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro.

Así lo ha hecho saber el ministro de Comunicaciones de Venezuela, Miguel Ángel Pérez Pirela, quien ha difundido una captura de pantalla de la noticia publicada por la agencia Bloomberg con el mensaje "fake" (falso) impreso sobre la misma. Lo ha hecho a través de su canal de Telegram, la misma plataforma empleada por el ministro de Exteriores, Yván Gil, para hacerse eco del mensaje.

Caracas ha rechazado de este modo la veracidad de las informaciones difundidas por el medio estadounidense, que ha atribuido el suministro de crudo al Grupo Bazan, el principal procesador de este bien de Israel, citando a personas con conocimiento del supuesto acuerdo de venta.

De haber sucedido, habría supuesto un drástico cambio de tono en las relaciones entre los dos países, inexistentes desde que el fallecido expresidente Hugo Chávez las rompiera en 2009, a causa de la llamada 'Operación Plomo Fundido' de Israel, lanzada entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009 y en la que murieron alrededor de 1.400 palestinos de la Franja de Gaza.

Se habría tratado, además, de una nueva ampliación a la lista de países a los que Venezuela ha comenzado a exportar petróleo tras la intervención militar estadounidense el pasado 3 de enero, enviando distintos cargamentos en el último mes a India, España y al propio país norteamericano.

PURANOTICIA