Irán nombra a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo tras la muerte de su padre en bombardeos

El ayatolá Mojtaba Jamenei, hijo del difunto Alí Jamenei, ha sido elegido nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, según han anunciado este domingo las autoridades iraníes.

El anuncio se ha producido en la plaza Vanak de Teherán, según recoge la televisión pública iraní, IRIB, una decisión tomada por la denominada Asamblea de Expertos, que ha publicado un comunicado oficial con el nombramiento.

"Tras un estudio cuidadoso y amplio conforme al Artículo 108 de la Constitución y de acuerdo con el deber religioso con la presencia de Alá el Todopoderoso, el ayatolá Mojtaba Hoseini Jamenei, que Alá lo proteja, ha sido nombrado en la sesión extraordinaria de hoy tercer líder de la República ISlámica de Irán", ha explicado la Asamblea.

La Asamblea apela a "la noble nación de Irán" y en particular a "las élites e intelectuales" a "jurar lealtad al líder y mantener la unidad" del país.

El comunicado recuerda además el "martirio" del anterior líder supremo, Alí Jamenei, y de otros "amados mártires" como los comandantes de las Fuerzas Armadas y las estudiantes de la Escuela Sayare Tayiba de Minab, donde murieron más de un centenar de niñas.

Condena además la "brutal agresión" de Estados Unidos y del "malvado régimen sionistas" cuya guerra y "amenazas de los enemigos" no han impedido que la Asamblea de Expertos se reuniera para elegir al nuevo líder del sistema político iraní y evitar así un "vacío de poder".

Mojtaba Jamenei sucederá así a su padre como máximo responsable político de Irán después de la muerte de éste el pasado sábado en los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

