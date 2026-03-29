Veleros con ayuda humanitaria llegan a La Habana tras días de búsqueda

Luego de permanecer extraviados desde el pasado jueves, los dos veleros que transportaban asistencia humanitaria hacia Cuba lograron completar su travesía. La Secretaría de Marina de México ratificó durante la tarde del sábado que ambas naves ya se encuentran en territorio cubano, poniendo fin a la incertidumbre sobre su paradero.

A través de sus plataformas oficiales, la institución mexicana informó que "las embarcaciones tipo catamarán 'Friendship' y 'Tigermoth' arribaron y atracaron de manera segura en el puerto de La Habana, Cuba, tras su localización en la mar". En el mismo reporte, se destacó que existió una comunicación constante con las entidades pertinentes para garantizar que el ingreso a la terminal portuaria se realizara sin inconvenientes.

El hallazgo de los barcos se produjo a unas 80 millas náuticas al noroeste de la capital cubana. Una vez detectada su posición, la Armada de México desplegó un buque para escoltar y entregar el soporte necesario a los navegantes. A este esfuerzo se sumó el reporte del convoy 'Nuestra América', que también confirmó el avistamiento de los veleros.

La expedición había zarpado hace una semana desde Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo, con una dotación compuesta por nueve tripulantes de nacionalidades francesa, estadounidense y rusa. Ante la pérdida de contacto el jueves, las autoridades de México y Cuba habían iniciado un operativo conjunto de rastreo que se extendió hasta el hallazgo de las naves.

Este envío de suministros se produce en un complejo escenario internacional. Cabe recordar que, en enero pasado, el entonces mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, anunció gravámenes para las naciones que suministraran petróleo a la isla, medida que se sumó al embargo económico vigente por décadas. Dicha estrategia tenía como objetivo declarado forzar transformaciones en el sistema político cubano.

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