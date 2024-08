Unión Europea no reconocerá triunfo de Maduro sin actas verificables

El alto representante europeo se ha pronunciado en declaraciones a los medios en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, donde este viernes termina el curso que ha dirigido a lo largo de toda la semana sobre la UE, y en el que "ha surgido" también el tema de Venezuela, al coincidir con la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo que avala la victoria de Maduro.

"Mientras los resultados no sean verificables, no va a haber reconocimiento de los mismos", ha sentenciado Borrell, que ha avanzado que se está trabajando para que los 27 miembros fijen una posición en este sentido, "si no ahora, para el próximo Consejo de Ministros Exteriores la próxima semana".



Pese a ella, Europa insiste en que se necesitan las actas electorales para demostrar ese resultado, aunque Borrell ha reconocido que "prácticamente hemos perdido la esperanza" de que salgan a la luz.

"Nosotros seguimos diciendo que hay que probar este resultado electoral y de momento no hemos visto ninguna prueba, nadie ha visto las actas electorales que el Consejo Nacional Electoral debe mostrar para demostrar cuál es este resultado", expresó.

"Los resultados electorales tienen que ser verificables, todo el mundo tiene que poder constatar cuál es el resultado de una elección y eso todavía no se ha producido", por lo que, "mientras no veamos un resultado que sea verificable, no lo vamos a reconocer", ha insistido el alto representante.

Y cuestionado por si esas actas que solicitan desde Europa podrían haber sido modificadas, ha respondido que "cuando las tengamos, veremos cómo son. Pero de momento no las hemos visto".

PURANOTICIA