Un veintenar de fallecidos y más de 70 heridos deja descarrilamiento de tren en España

El descarrilamiento de trenes en Adamuz, España, dejó 21 fallecidos y más de 70 heridos, con seis de ellos muy graves y cinco graves, en "una noche muy complicada", donde las cifras pueden "empeorar", según indicó el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

El descarrilamiento se produjo a las 19:45 de este domingo 18 de enero en el tren Iryo 6189, en el que viajaban unas 300 personas y cubría el trayecto Málaga–Puerta de Atocha, producido por los defectos de entrada a la vía 1 de la estación de Almodóvar del Río, en Córdoba, lo que provocó que el convoy invadiera la vía contigua.

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Madrid Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente. El consejero apuntó que uno de los trenes del descarrilamiento cayó por un cambio de nivel de 4 metros.

A la zona del siniestro se desplazaron cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU), seis UVIs móviles del 061, dos UVIs de transporte crítico con vehículos de protección civil, tres ambulancias convencionales, cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja.

