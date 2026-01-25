Ucrania refuerza alianzas: Zelenski se reúne con líderes de Lituania y Polonia

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, llegó este domingo a Vilna, capital de Lituania, para participar en actividades conmemorativas y sostener una reunión con los mandatarios de Lituania y Polonia, Gitanas Nauseda y Karol Nawrocki.

Según se informó, Zelenski asistirá primero a los actos del Levantamiento de Enero, una rebelión liderada por la nobleza del siglo XIX en territorios de la antigua Mancomunidad de Polonia-Lituania, en contra del dominio ruso.

Posteriormente, se desarrollará el encuentro entre los tres presidentes bajo el “formato del Triángulo de Lublin”, instancia diplomática que busca fortalecer la cooperación política y estratégica entre Ucrania, Polonia y Lituania.

A través de redes sociales, Zelenski señaló que esta reunión se enmarca en sus esfuerzos por fortalecer a Ucrania, en un contexto marcado por oleadas de ataques rusos contra infraestructura energética. Además, sostuvo que Polonia y Lituania comprenden con mayor claridad la amenaza, debido a su cercanía con la zona de conflicto.

Por su parte, el presidente lituano Gitanas Nauseda destacó la visita y reafirmó que Lituania apoya firmemente a Ucrania, tanto en negociaciones como en garantías de seguridad y apoyo militar a largo plazo. El viaje se concreta luego de dos días de conversaciones presenciales en Abu Dabi con representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, centradas en posibles parámetros para poner fin a la invasión.

