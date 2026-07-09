Trump vincula eventual retiro de tropas de Europa con el futuro de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó una eventual retirada de más tropas estadounidenses de Europa con el futuro de Groenlandia, territorio que espera que termine bajo control de Washington y sobre el cual reiteró que fue una "estupidez" haberlo devuelto a Dinamarca tras la Segunda Guerra Mundial.

Consultado sobre la posibilidad de profundizar el retiro de efectivos militares desde Europa, el mandatario señaló que "aún no ha tomado la decisión final al respecto".

"Mucho de esto dependerá de lo que suceda con Groenlandia", afirmó durante una rueda de prensa a bordo del Air Force One, mientras regresaba a Estados Unidos desde Turquía, donde participó en la cumbre de la OTAN.

"Mucho dependerá de Groenlandia y mucho dependerá de lo que suceda con Irán", subrayó Trump, quien además sostuvo que todo apunta a que "habrá un buen acuerdo" respecto al futuro de la isla.

Las declaraciones del mandatario se producen luego de que la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, reiterara el miércoles que Groenlandia "no está en venta" y asegurara que su país está dispuesto a "defender cada centímetro de la OTAN", en respuesta a los nuevos dichos de Trump, quien volvió a manifestar que el territorio "debería estar bajo control estadounidense".

La jefa de Gobierno danesa lamentó que la postura de Estados Unidos "sea muy clara", aunque enfatizó que la posición de Dinamarca "es también tan clara como lo ha sido siempre".

"Groenlandia, por supuesto, no está en venta", señaló.

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