Trump suspende por 90 días los aranceles contra Chile y países que no tomaron represalias y los aumenta 125% para China

El presidente Donald Trump, anunció una pausa de 90 días para los aranceles recíprocos a aquellos países que no han adoptado represalias contra Estados Unidos y además que esas tarifas bajan todas a 10%.

A través de su red social, Truth Social, el mandatario explicó que "considerando que más de 75 países han convocado a representantes de Estados Unidos, incluyendo los Departamentos de Comercio, Tesoro y el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), para negociar una solución a los temas en discusión en materia de comercio, barreras comerciales, aranceles, manipulación cambiaria y aranceles no monetarios, y que estos países no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos, a instancias mías, he autorizado una PAUSA de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este período, del 10%, también con efecto inmediato. ¡Gracias por su atención!".

Entre estos países se encontraría Chile ya que no ha adoptado represalias contra la mayor economía del mundo y también porque, según el gobierno, ya estaba en conversaciones con Washington.

No obstante, este aplazamiento deja fuera a China, que, por el contrario, tendrá un alza inmediata de sus aranceles en un 125%, según informó el mandatario.

“Debido a la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales (...) elevo el arancel cobrado a China por Estados Unidos al 125%, con efecto inmediato”, dijo Trump.

(Imagen: Getty Images)

PURANOTICIA