Trump rompe tradición histórica: su firma llegará por primera vez a los billetes de dólar

En un quiebre sin precedentes con la tradición monetaria de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro ratificó que la firma de Donald Trump aparecerá en las nuevas emisiones de los billetes de un dólar. Esta medida, vinculada a las celebraciones por el 250º aniversario de la nación, marca un hito histórico, ya que es la primera ocasión en que un presidente en funciones estampa su rúbrica en el papel moneda estadounidense.

Los nuevos ejemplares, que comenzarán a circular antes del próximo 4 de julio, presentarán la firma de Trump junto a la del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Con este cambio, se altera la costumbre habitual en la que los billetes solo portan las firmas del secretario del Tesoro y del tesorero de la nación. Según Bessent, esta decisión busca exaltar los resultados económicos de la gestión actual.

El titular del Tesoro justificó la iniciativa señalando que "no hay mejor manera de reconocer los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Donald J. Trump que con billetes de dólar estadounidense que lleven su nombre, y es apropiado que esta moneda histórica se emita en el 250º aniversario". Asimismo, el secretario proyectó un escenario optimista bajo la actual conducción: "Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos en camino hacia un crecimiento económico sin precedentes, un dominio duradero del dólar y una sólida estabilidad fiscal", afirmó.

Por su parte, el 46º tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, respaldó la medida enfatizando el impacto del mandatario en lo que calificó como el resurgimiento de una "Edad de Oro" para el país. Para el funcionario, la presencia de la firma en el circulante es un acto de justicia histórica, asegurando que "imprimir su firma en la moneda estadounidense no solo es apropiado, sino también merecido".

En paralelo a este anuncio, la Comisión de Bellas Artes —integrada por miembros nominados por el propio Trump— dio luz verde la semana pasada a la creación de una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates. El diseño de esta pieza muestra al presidente en el Despacho Oval, consignando los años 1776 y 2026 en sus caras opuestas. Pese al respaldo de la comisión, esta moneda de oro todavía aguarda la validación oficial definitiva por parte del Departamento del Tesoro.

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