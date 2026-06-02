Policía de Nueva York investiga videos de hombres saliendo de las alcantarillas de la ciudad

La policía de Nueva York está llevando a cabo una investigación tras la aparición en las últimas semanas de múltiples videos que muestran a grupos de personas entrando y saliendo del sistema de alcantarillado de la ciudad.

Se cree que los hombres, captados por cámaras de vigilancia en diversos barrios de Brooklyn y Queens, están buscando objetos de valor en el subsuelo, según informaron medios estadounidenses citando a fuentes policiales.

Aún no está claro si el mismo grupo se encuentra detrás de todos los incidentes.

En uno de los videos, se observa a varios hombres retirando la tapa de una alcantarilla para luego descender al sistema de drenaje, del cual vuelven a salir horas más tarde.

"Entrar en el sistema de alcantarillado es ilegal y, además, extremadamente peligroso", declaró a la BBC un portavoz del Departamento de Protección Ambiental (DEP, por sus siglas en inglés) de la ciudad.

"Las alcantarillas pueden presentar numerosos peligros, incluidos gases nocivos y potencialmente mortales, superficies inestables, riesgos de inundación y espacios confinados", señaló el portavoz del DEP.