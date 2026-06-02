Policía de Nueva York investiga videos de hombres saliendo de las alcantarillas de la ciudad

Se cree que los hombres, captados por cámaras de vigilancia en diversos barrios de Brooklyn y Queens, están buscando objetos de valor en el subsuelo, según informaron medios estadounidenses citando a fuentes policiales.
La policía de Nueva York está llevando a cabo una investigación tras la aparición en las últimas semanas de múltiples videos que muestran a grupos de personas entrando y saliendo del sistema de alcantarillado de la ciudad.
Se cree que los hombres, captados por cámaras de vigilancia en diversos barrios de Brooklyn y Queens, están buscando objetos de valor en el subsuelo, según informaron medios estadounidenses citando a fuentes policiales.
Aún no está claro si el mismo grupo se encuentra detrás de todos los incidentes.
En uno de los videos, se observa a varios hombres retirando la tapa de una alcantarilla para luego descender al sistema de drenaje, del cual vuelven a salir horas más tarde.
"Entrar en el sistema de alcantarillado es ilegal y, además, extremadamente peligroso", declaró a la BBC un portavoz del Departamento de Protección Ambiental (DEP, por sus siglas en inglés) de la ciudad.
"Las alcantarillas pueden presentar numerosos peligros, incluidos gases nocivos y potencialmente mortales, superficies inestables, riesgos de inundación y espacios confinados", señaló el portavoz del DEP.
"Por estas razones, los ciudadanos nunca deben introducirse en tuberías, desagües, sumideros, alcantarillas o puntos de descarga".
La semana pasada, la policía recibió reportes sobre varios individuos no identificados que retiraban las tapas de las alcantarillas e ingresaban al sistema de alcantarillado.
"Los individuos huyeron posteriormente del lugar en un vehículo desconocido, con rumbo desconocido", declaró el Departamento de Policía de Nueva York a la BBC.
"No se han reportado heridos. No hay detenidos y la investigación continúa en curso".
Se cree que los hombres que fueron captados en video saliendo de una alcantarilla son "cazatesoros" y exploradores urbanos en busca de objetos de valor en el sistema de alcantarillado, según informaron fuentes policiales a CBS News, socio estadounidense de la BBC.
Los hombres podrían enfrentar cargos de robo con allanamiento de morada si son atrapados.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO