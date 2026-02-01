Trump ordena no intervenir en ciudades demócratas salvo que pidan ayuda y refuerza la protección federal

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este sábado que ha ordenado a la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, no intervenir en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata "a menos que pidan ayuda".

"He ordenado a la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, que no vamos a intervenir bajo ninguna circunstancia en las mal gobernadas ciudades demócratas en cuanto a protestas o disturbios a menos que y hasta que nos pidan ayuda", ha indicado Trump en redes sociales.

Sin embargo, ha advertido de que van a custodiar "y con grandes medios" los edificios federales "que están siendo atacados por los lunáticos, agitadores e insurreccionistas bien pagados". "Por favor, tengan en cuenta que he ordenado al ICE y a la Patrulla Fronteriza que apliquen estrictamente la protección de las propiedades del Gobierno federal", ha resaltado.

Trump ha recalcado que "no van a escupir a la cara a nuestros agentes, no van a dar puñetazos ni patadas a las luces de nuestros coches y no van a lanzar adoquines a nuestros vehículos ni a nuestros Guerreros Patriota, porque si lo hacen "sufrirán una consecuencia igual o mayor".

También ha explicado que también ha remitido una copia de este texto a las autoridades locales y estatales y que les insta a proteger sus propias instalaciones. Asimismo, recuerda que "es su obligación proteger nuestra propiedad federal, edificios, parques y todo lo demás".

Después menciona un caso en Eugene, Oregón, en el que "los criminales irrumpieron en un edificio federal y causaron muchos daños, asustaron y acosaron a buenos trabajadores", pero la Policía "no hizo nada para pararlo". "No vamos a permitir que vuelva a pasar. Si las autoridades locales no son capaces de hacer frente a insurreccionistas, agitadores y anarquistas, inmediatamente nos presentaremos cuando se pida nuestra ayuda y nos encargaremos de la situación muy fácil y metódicamente, igual que hicimos con los Disturbios de Los Ángeles de hace un año", ha indicado.

Las fuerzas federales estarán a disposición de gobernadores y alcaldes, "pero antes de que respondamos, debéis utilizar la expresión 'por favor'". "ICE, la Patrulla Fronteriza y, si es necesario, el Ejército, protegerán nuestra propiedad federal", ha señalado.

"Me eligieron por una política de control de fronteras que ahora ha sido perfeccionada, de seguridad nacional y de ley y orden. ¡Eso es lo que quiere Estados Unidos y eso es lo que está teniendo Estados Unidos!", ha remachado.

