Trump ordena desclasificación masiva de archivos OVNI: "Es una materia extremadamente interesante"

Este viernes, el inicio de un procedimiento destinado a liberar lotes de registros vinculados a los Fenómenos Aéreos No Identificados (FANIs) y a los Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) fue dado a conocer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La medida comunicada por el jefe de Estado abarca, además, toda clase de antecedentes relevantes respecto a la eventual existencia de vida extraterrestre. Según expresó el propio mandatario, se trata de una materia "tan enormemente compleja como extremadamente interesante".

Para materializar esta iniciativa, ya se encuentra operativo un portal en internet (war.gov/UFO) habilitado por el Departamento de Defensa. En dicha plataforma, la ciudadanía tiene la posibilidad de analizar de inmediato los primeros 162 archivos vinculados a esta clase de incidentes.

Desde la cartera gubernamental que encabeza Pete Hegseth catalogaron esta labor como "sin precedentes e histórica". Asimismo, detallaron que el esfuerzo requirió articular el trabajo de "decenas de agencias" con el objetivo de revisar "decenas de millones de archivos que se remontan a muchas décadas en el pasado".

"Dada la magnitud de esta tarea", la repartición militar estadounidense confirmó que "irá publicando nuevos materiales de forma progresiva a medida que se descubran y desclasifiquen, con tandas publicadas cada pocas semanas".

El secretario Hegseth valoró la determinación señalando que "Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas, y ya es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo". Acto seguido, el titular de Defensa celebró "el firme compromiso de la Administración Trump con una transparencia sin precedentes".

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