Trump inicia histórica visita a China junto a Musk y Cook para consolidar el deshielo comercial

Entre los integrantes de la comitiva destacan 16 altos ejecutivos de multinacionales norteamericanas, entre ellos el consejero delegado de Apple, Tim Cook, además de Elon Musk, fundador y principal ejecutivo de Tesla y SpaceX. Sin embargo, no estará presente el CEO de Nvidia, Jensen Huang.

Según indicó un funcionario de la Casa Blanca a Europa Press, la delegación enviada por Washington también incluirá a Robert Kelly Ortberg, CEO de Boeing; Ryan McInerney, de Visa; Larry Fink, de BlackRock; Stephen Schwarzman, de Blackstone; Brian Sikes, de Cargill, y Jane Fraser, de Citigroup.

A ellos se sumarán Jim Anderson, de Coherent; H. Lawrence Culp, de GE Aerospace; David Solomon, de Goldman Sachs; Jaboc Thaysen, de Illumina; Michael Miebach, de Mastercard; Dina Powell McCormick, de Meta; Sanhay Mehrotra, de Micron Technology, y Cristiano Amon, de Qualcomm.

Pese a ello, llamó la atención la ausencia de Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia y líder de la empresa más valiosa del mundo. La semana pasada, en una entrevista con CNBC, el ejecutivo afirmó que, si Trump lo invitaba, consideraría “un privilegio, un gran honor representar a los Estados Unidos”.

El mandatario estadounidense manifestó este lunes su expectativa positiva frente a la cumbre que sostendrá con su homólogo chino, Xi Jinping, asegurando que traerá “grandes cosas” para ambos países.

“Tengo muchas ganas de viajar a China, un país increíble, con un líder, el presidente Xi, respetado por todos. ¡Nos esperan grandes cosas a ambos países”, escribió Trump en un mensaje difundido a través de su red social.

Previo a la llegada del presidente estadounidense, representantes de alto nivel de las dos mayores economías del mundo sostendrán una reunión preparatoria en Corea del Sur, según informaron ambos gobiernos.

En ese contexto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro del Consejo de Estado de China, He Lifeng, encabezarán consultas económicas y comerciales en territorio surcoreano antes de la cumbre entre Trump y Xi.

“El miércoles, haré una escala en Seúl para reunirme con el viceprimer ministro chino He Lifeng”, señaló Bessent, quien posteriormente continuará viaje hacia Pekín para participar en la cumbre presidencial.

Por su parte, un portavoz del Ministerio de Comercio chino confirmó que, conforme a lo acordado entre Washington y Pekín, He Lifeng liderará una delegación oficial a Corea del Sur entre el 12 y el 13 de mayo para sostener consultas comerciales y económicas con Estados Unidos.

“Ambas partes abordarán temas comerciales y económicos de interés mutuo, guiadas por el importante consenso alcanzado en la reunión de Busan y las conversaciones telefónicas previas entre los dos jefes de Estado”, explicó el portavoz chino.

En octubre de 2025, China y Estados Unidos habían acordado en Busan una tregua en el conflicto arancelario que mantenían ambas potencias económicas.

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