Trump hará un mitin en la ciudad del estado de Pensilvania en la que sobrevivió a un intento de asesinato

El expresidente de Estados Unidos y candidato presidencial por el Partido Republicano, Donald Trump, volverá el sábado 5 de octubre a Butler, la ciudad del estado de Pensilvania en la que sobrevivió a un intento de asesinato durante un mitin electoral, resultando herido en una oreja.

"Trump regresará a Butler para realizar un mitin en el mimo lugar en el que estuvo a un milímetro de perder la vida hace menos de tres meses", anunció su campaña electoral. Allí, homenajeará a Corey Comperatore, quien falleció durante el intento de asesinato del exmandatario, que tuvo lugar poco antes de la Convención Nacional Republicana.

La campaña destacó que el regreso del empresario "será un tributo al espíritu estadounidense": "En Estados Unidos, no permitimos que monstruos como ese malvado asesino tengan la última palabra. Después de no uno, sino dos intentos de asesinato en las últimas nueve semanas, Trump está más decidido que nunca a llevar su misión hasta el final", agregó, según consigna el periódico estadounidense 'The Hill'.

El tiroteo en Butler, en el que el atacante murió abatido por las fuerzas de seguridad, fue uno de los dos intentos de asesinato contra Trump que han tenido lugar este año. A principios de este mes, un hombre fue detenido después de que un agente del Servicio Secreto que realizaba un control de seguridad del perímetro viera entre la maleta el rostro de un hombre y el cañón de un rifle que le apuntaba directamente.

(Imagen: EFE)

