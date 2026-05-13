Trump exigirá a Xi Jinping abrir China a firmas de EE.UU. en su histórico viaje

Con el objetivo de que el gigante asiático "abra" sus puertas a las compañías de Estados Unidos, el presidente Donald Trump emprendió un vuelo hacia territorio chino. En esta travesía, el mandatario se encuentra escoltado por una comitiva que integra a altos directivos de influyentes corporaciones, destacando entre ellas a Nvidia, catalogada como la firma más valiosa a nivel global.

Al comenzar este histórico viaje a China en 9 años —cuyo antecedente previo se remonta a 2017, durante su primer mandato—, el jefe de Estado norteamericano utilizó su red social para adelantar sus intenciones. "Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria distinción, que 'abra' China para que estas personas brillantes puedan hacer su magia y ayudar a llevar a la República Popular a un nivel aún más alto", expresó el gobernante.

A través de esa misma plataforma digital, el magnate republicano aprovechó de desmentir ciertas versiones de prensa. Específicamente, rechazó las informaciones que aseguraban que Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, había quedado excluido de la nutrida representación empresarial que forma parte de la gira.

Para aclarar la situación, el jefe del Ejecutivo estadounidense apuntó directamente contra una cadena de televisión: "CNBC informó erróneamente que el gran Jensen Huang, de Nvidia, no había sido invitado a la increíble reunión de los mejores empresarios y empresarias del mundo que se dirigen con orgullo a China".

Complementando lo anterior, el presidente añadió que "en realidad, Jensen se encuentra actualmente en el Air Force One". Asimismo, enfatizó que "a menos" que él en persona "le pida que se vaya, lo cual es muy improbable, la información de CNBC es incorrecta o, como se dice en política, noticias falsas".

Respecto a la conformación de la referida delegación, un funcionario de la Casa Blanca precisó previamente a Europa Press que el grupo cuenta con la presencia de líderes de grandes multinacionales estadounidenses. Entre los nombres más rutilantes figuran el consejero delegado de Apple, Tim Cook, y el fundador y máximo ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk.

La extensa lista de autoridades corporativas que se suman a la comitiva incluye a Robert Kelly Ortberg, CEO de Boeing; Ryan McInerney, de Visa; Larry Fink, de Blackrock; Stephen Schwarzman, de Blackstone; Brian Sikes, de Cargill; Jane Fraser, de Citi; Jim Anderson, de Coherent; H. Lawrence Culp, de GE Aerospace; David Solomon, de Goldman Sachs; Jaboc Thaysen, de Illumina; Michael Miebach, de Mastercard; Dina Powell McCormick, de Meta; Sanhay Mehrotra, de Micron, y Cristiano Amon, de Qualcomm.

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