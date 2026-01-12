Trump evalúa seriamente una intervención en Irán tras la muerte de centenares de personas durante manifestaciones

El presidente de EE.UU. afirmó que el Ejército no descartó una acción militar inminente y advirtió con una respuesta “nunca antes vista” ante posibles ataques contra Israel o intereses estadounidenses.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que está analizando "muy seriamente" una intervención en Irán, al considerar que las autoridades del régimen islámico han cruzado la línea roja tras la muerte de centenares de personas durante las movilizaciones.
"Lo estamos analizando muy seriamente. El Ejército lo está analizando y estamos barajando algunas opciones muy sólidas", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el avión presidencial.
Al ser preguntado sobre si las autoridades han cruzado "(su) línea roja para provocar una respuesta", el inquilino de la Casa Blanca ha respondido afirmativamente y ha señalado que "parece que hay algunas personas asesinadas que no deberían haberlo sido".
El mandatario ha evitado dar detalles sobre "qué haré, dónde atacaremos, cuándo y desde qué ángulo atacaremos" y ha insistido en que está "recibiendo un informe cada hora y vamos a tomar una decisión".
Trump ha señalado además que "los líderes de Irán llamaron" este sábado para negociar. "Quizá tengamos que actuar antes de una reunión. Se está organizando una reunión. Irán llamó, quieren negociar", ha aseverado.
Además, ha anunciado que hablará con su exasesor Elon Musk, para tratar de facilitar el uso de Starlink, el servicio de internet por satélite de SpaceX, en Irán, donde ya llevan cuatro días sin acceso a la red, una medida impuesta por las autoridades para atajar las protestas.
"Es posible que hablemos con Elon porque es muy bueno en ese tipo de cosas. Tiene una empresa muy buena. Así que es posible que hablemos con Elon Musk", ha señalado.
En cuanto a posibles ataques a Israel y las bases de Estados Unidos en la región por alentar las protestas, Trump ha asegurado que "les atacaremos con una fuerza que nunca antes han visto". "Tengo opciones muy potentes", ha aseverado.
