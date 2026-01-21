Trump dice que "no usará la fuerza" contra Groenlandia, pero pide "negociaciones inmediatas"

Trump también lanzó duras críticas contra Europa. En una sala llena de funcionarios europeos, el presidente estadounidense dijo que algunas partes del continente "ni siquiera son reconocibles" .

"Podemos discutir sobre ello, pero no hay discusión posible. Mis amigos regresan de diferentes lugares —no quiero insultar a nadie— y dicen 'no lo reconozco'", afirmó Trump. "Y no como algo positivo. Como algo muy negativo" .

El presidente declaró que las políticas de inmigración y la política económica de Europa habían tenido "consecuencias catastróficas" , en comparación con lo que él denominó el "milagro económico" en Estados Unidos.

"Me encanta Europa y quiero que le vaya bien, pero no va por el buen camino ", afirmó, y citó "el aumento del gasto público, la migración masiva descontrolada y las importaciones extranjeras sin fin".

Continuó su discurso afirmando que en Europa ha presenciado el "destino que la izquierda radical intentó imponer a Estados Unidos" .

Dijo que los precios de la electricidad en Alemania son ahora un 64% más altos, mientras que Reino Unido "produce solo un tercio de la energía que producía en 1999".

Ucrania y la OTAN

El presidente también centró su atención en la guerra en Ucrania, afirmando que la Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN) "ayudará a detenerla".

"Tienen que detener esa guerra porque muere demasiada gente, muere innecesariamente", afirmó, y agregó que ayudará a Europa y a la OTAN en ese proceso, y que lo único que pide a cambio es un "pedazo de hielo", al parecer refiriéndose a Groenlandia.

Dijo que ese era un pedido pequeño comparado con "lo que Estados Unidos ha dado a la OTAN".

"Pueden decir que sí, y lo agradeceremos mucho, o pueden decir que no, y lo recordaremos", afirmó el presidente.

"Un Estados Unidos fuerte y seguro significa una OTAN fuerte", agregó.

El presidente también se refirió a su predecesor, Joe Biden, quien según Trump, "le dio US$350.000 millones a Ucrania" para apoyarla en su guerra contra Rusia.

Trump ha hecho afirmaciones similares anteriormente, pero BBC Verify no ha encontrado pruebas que respalden esta cifra.

El Instituto Kiel, un centro de estudios con sede en Alemania que analiza el gasto en defensa, ha estimado el apoyo total que el gobierno estadounidense ha brindado, fuera de Ucrania, en US$119.000 millones desde enero de 2022 hasta octubre de 2025.

El Departamento de Defensa de EE.UU. también ha realizado un cálculo que analiza un espectro más amplio de la actividad militar estadounidense en Europa e incluye la reposición de las reservas de defensa.