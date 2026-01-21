Trump dice que "no usará la fuerza" contra Groenlandia, pero pide "negociaciones inmediatas"

En su discurso en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza, el presidente de Estados Unidos señaló que solamente su país "puede proteger esta gigantesca masa de tierra, este gigantesco trozo de hielo, desarrollarla y mejorarla".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que "está buscando negociaciones inmediatas para adquirir Groenlandia", pero agregó que "no usaremos la fuerza".
En su discurso en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza, el mandatario dijo que tenía "un enorme respeto" por la gente de Groenlandia, un lugar que calificó de "vasto, casi deshabitado y subdesarrollado, que está indefenso".
Dijo que en el país "no hay nada como tierras raras" pero agregó que lo importante allí "era su estratégica seguridad nacional e internacional".
El mandatario indicó que durante casi dos siglos los presidentes estadounidenses habían buscado adquirir Groenlandia.
Y que "solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca masa de tierra, este gigantesco trozo de hielo, desarrollarla y mejorarla".
Por eso, afirmó, estaba buscando "negociaciones inmediatas" para adquirir la isla.
Trump insistió, sin embargo, en que no tenía que usar la fuerza.
"Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida usar fuerza excesiva; seríamos imparables, pero no lo haremos", dijo.
"No tengo que usar la fuerza, no quiero usar la fuerza, no usaré la fuerza", indicó.
Lo único que Estados Unidos está pidiendo, dijo, es "un lugar llamado Groenlandia".
Antes de llegar a Davos, Trump había anunciado que añadiría un arancel del 10% a las mercancías importadas de ocho países europeos que siguen oponiéndose a su plan de apoderarse de Groenlandia.
En respuesta, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que la Unión Europea podría considerar una serie de medidas de represalia, incluyendo una "bazuca comercial", un instrumento del bloque europeo para resolver conflictos comerciales que permite la aplicación de medidas de respuesta, como mayores aranceles o restricción de licencias de importación o exportación.
Antes de tocar el tema de Groenlandia, Donald Trump se refirió a Venezuela.
Afirmó en su discurso que el país sudamericano podría experimentar una recuperación económica en los próximos meses.
Argumentó que "la nueva cooperación con Estados Unidos y las principales compañías energéticas" impulsaría considerablemente los ingresos petroleros del país.
"Venezuela ha sido un país maravilloso durante muchos años, pero luego sus políticas se desviaron. Hace veinte años era un gran país, y ahora tiene problemas, pero los estamos ayudando", declaró Trump.
"Ganarán más dinero del que han ganado en mucho tiempo; Venezuela va a tener un desempeño fantástico... Venezuela ganará más dinero en los próximos seis meses que en los últimos 20 años. Todas las grandes compañías petroleras se están uniendo a nosotros. Es increíble", añadió.
Trump también lanzó duras críticas contra Europa. En una sala llena de funcionarios europeos, el presidente estadounidense dijo que algunas partes del continente "ni siquiera son reconocibles".
"Podemos discutir sobre ello, pero no hay discusión posible. Mis amigos regresan de diferentes lugares —no quiero insultar a nadie— y dicen 'no lo reconozco'", afirmó Trump. "Y no como algo positivo. Como algo muy negativo".
El presidente declaró que las políticas de inmigración y la política económica de Europa habían tenido "consecuencias catastróficas", en comparación con lo que él denominó el "milagro económico" en Estados Unidos.
"Me encanta Europa y quiero que le vaya bien, pero no va por el buen camino", afirmó, y citó "el aumento del gasto público, la migración masiva descontrolada y las importaciones extranjeras sin fin".
Continuó su discurso afirmando que en Europa ha presenciado el "destino que la izquierda radical intentó imponer a Estados Unidos".
Dijo que los precios de la electricidad en Alemania son ahora un 64% más altos, mientras que Reino Unido "produce solo un tercio de la energía que producía en 1999".
El presidente también centró su atención en la guerra en Ucrania, afirmando que la Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN) "ayudará a detenerla".
"Tienen que detener esa guerra porque muere demasiada gente, muere innecesariamente", afirmó, y agregó que ayudará a Europa y a la OTAN en ese proceso, y que lo único que pide a cambio es un "pedazo de hielo", al parecer refiriéndose a Groenlandia.
Dijo que ese era un pedido pequeño comparado con "lo que Estados Unidos ha dado a la OTAN".
"Pueden decir que sí, y lo agradeceremos mucho, o pueden decir que no, y lo recordaremos", afirmó el presidente.
"Un Estados Unidos fuerte y seguro significa una OTAN fuerte", agregó.
El presidente también se refirió a su predecesor, Joe Biden, quien según Trump, "le dio US$350.000 millones a Ucrania" para apoyarla en su guerra contra Rusia.
Trump ha hecho afirmaciones similares anteriormente, pero BBC Verify no ha encontrado pruebas que respalden esta cifra.
El Instituto Kiel, un centro de estudios con sede en Alemania que analiza el gasto en defensa, ha estimado el apoyo total que el gobierno estadounidense ha brindado, fuera de Ucrania, en US$119.000 millones desde enero de 2022 hasta octubre de 2025.
El Departamento de Defensa de EE.UU. también ha realizado un cálculo que analiza un espectro más amplio de la actividad militar estadounidense en Europa e incluye la reposición de las reservas de defensa.
Su cifra era de US$182.800 millones cuando Trump asumió el cargo, considerablemente menor que la mencionada por el presidente en su discurso.
Durante su discurso de más de una hora Trump también criticó la energía eólica, específicamente la de China.
Afirmó que el país asiático fabrica muchos generadores eólicos, "pero no he podido encontrar ningún parque eólico en China".
Pero, tal como señala el corresponsal de la BBC Anthony Reuben, eso no es correcto.
Uno de los parques eólicos más grandes del mundo se encuentra en Gansú, China, y el país genera más energía eólica que cualquier otra nación, según Nuestro Mundo en Datos.
Sus estadísticas muestran que en 2024 China generó 997 teravatios-hora de energía eólica.
Eso es más del doble de la generación del país que ocupa el segundo lugar, EE.UU., que generó 452 teravatios-hora.
Pero volviendo a su discurso, Trump también se refirió a los aranceles.
Afirmó haberlos impuesto a diferentes países con grandes déficits económicos.
"Todos son cómplices, en algunos casos víctimas, pero al final es justo y la mayoría lo sabe", declaró.
En algunos casos, como en Suiza, Trump indicó que inicialmente impuso un arancel del 30% antes de reducirlo, porque "no quiere perjudicar a la gente".
Señaló que "EE.UU. mantiene a flote al mundo entero" y que debería pagar el tipo de interés más bajo de todos los países.
