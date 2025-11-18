Trump dice que el príncipe heredero saudí "no sabía nada" del asesinato del periodista Jamal Khashoggi

En el encuentro del martes, el príncipe heredero saudí también respondió a una pregunta sobre el malestar de algunos familiares de víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 por su visita, ya que 15 de los 19 secuestradores de los aviones eran ciudadanos saudíes .

Bin Salman afirmó que siente "dolor" por quienes perdieron a sus seres queridos .

En el plano económico, anunció que Arabia Saudita aumentará hasta un billón de dólares sus inversiones previstas en Estados Unidos , frente a los US$600.000 millones anunciados previamente.

Trump celebró la decisión y afirmó que Arabia Saudita considera a Estados Unidos "el país más atractivo del planeta" para invertir .

El mandatario indicó que ambos países mantienen una relación "de primer nivel" y añadió: "Conmigo hay una relación fuerte; no la hubo con Biden ni con Obama" .

Trump rechazó que existan conflictos de interés relacionados con los negocios de su familia en Arabia Saudita.

"No tengo nada que ver con el negocio familiar", afirmó, tras las preguntas de un periodista sobre los proyectos inmobiliarios de la Organización Trump en el reino, y remarcó que su foco es Estados Unidos.

Arabia Saudí y los Acuerdos de Abraham

Antes de la llegada del príncipe heredero, Trump anunció su decisión de vender cazas F-35 a Arabia Saudita pese a las preocupaciones sobre la posibilidad de que China acceda a la tecnología de este avanzado sistema de armas, así como a las implicaciones sobre la actual superioridad militar de Israel.

Esto coincide con el intento del presidente estadounidense de expandir los Acuerdos de Abraham, firmados por Israel en su primer mandato con Bahréin, Marruecos y Emiratos Árabes Unidos.

Trump considera esencial sumar a estos acuerdos a Arabia Saudita, la mayor economía árabe y país de origen del Islam, para consolidar la estabilidad regional tras la guerra en Gaza.

Sin embargo, Riad reiteró que la normalización con Israel exige primero un camino claro hacia la creación de un Estado palestino, una condición que el gobierno israelí rechaza.

"Queremos formar parte de los Acuerdos de Abraham, pero también asegurar un camino claro hacia una solución de dos Estados", declaró el príncipe heredero.

Trump acompañó a su invitado en un recorrido por el ala oeste de la Casa Blanca y le mostró el nuevo "Paseo de la Fama Presidencial" con imágenes enmarcadas en oro de expresidentes.

La jornada incluyó una ceremonia de bienvenida con honores militares, un sobrevuelo de cazas y música de la Marina estadounidense.

Aunque el príncipe heredero no es jefe de Estado, el gobierno estadounidense le dedicó un recibimiento de alto nivel, al que seguirá una cena formal en la Casa Blanca con el presidente estadounidense y la primera dama, Melania Trump.