Trump descarta pactar un alto el fuego con Irán: "Estamos arrasando al bando contrario"

El presidente Donald Trump reiteró que no está interesado en alcanzar un alto el fuego con Irán, porque Estados Unidos está "arrasando" con el país asiático en la ofensiva lanzada junto a Israel, que ya supera los 20 días.

"Podemos dialogar, pero no quiero un alto el fuego. No se declara un alto el fuego cuando, literalmente, estás arrasando al bando contrario. No es eso lo que buscamos", señaló desde la Casa Blanca.

Preguntado por un despliegue adicional de tropas en Medio Oriente, el presidente estadounidense indicó que "si respondiera, a (sus) militares no les haría mucha gracia", para acto seguido asegurar que tiene "muchas tropas, munición ilimitada, el mejor equipamiento del mundo".

"Estamos diezmando a Irán. Ya era hora y, francamente, debería haberse hecho mucho antes de que yo llegara (a la Casa Blanca)", consideró.

Trump volvió a defender que la apertura del estrecho de Ormuz "es una maniobra militar muy sencilla, relativamente segura". "Pero se necesita mucha ayuda", dijo, reiterando que la OTAN podría hacerlo, "pero hasta ahora no ha tenido el valor de hacerlo".

El mandatario señaló además que el senador Lindsey Graham "tiene razón al pedir" que reconsidere la presencia militar de Estados Unidos en España y Alemania, después de que los dos países hayan rechazado enviar buques al estrecho de Ormuz.

"Lindsey Graham, no lo olvidemos, fue un gran defensor de la OTAN durante un tiempo, y ahora ya no lo es, y muchos senadores y congresistas también lo fueron durante un tiempo, y ahora están muy molestos porque la OTAN no ha hecho nada", declaró.

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