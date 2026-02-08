Trump convoca en Washington la reunión inaugural de su Junta de Paz

La Casa Blanca avanza en la organización de la reunión inaugural de la denominada Junta de Paz, iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tendrá lugar el próximo 19 de febrero en Washington, según informó la cadena CNN. El encuentro se perfila como un hito clave en la estrategia diplomática del mandatario.

Las invitaciones ya fueron enviadas y describen la cita como “la reunión inaugural de la Junta de la Paz”. El evento se realizaría en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, entidad que el propio Trump decidió rebautizar con su nombre, reforzando el carácter político y simbólico de la instancia.

Aliados cercanos al presidente estadounidense han adelantado viajes a Washington, entre ellos el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, aunque sin confirmar formalmente su asistencia. Desde la administración Trump señalaron que uno de los objetivos del encuentro sería la recaudación de fondos, mientras los detalles del programa aún se encuentran en definición.

La Junta de Paz tuvo su origen formal en enero, durante el Foro Económico Mundial de Davos, donde se firmó su acuerdo constitutivo. Hasta ahora, cerca de veinte países han adherido a la iniciativa, incluyendo a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Qatar, Turquía, Hungría, Argentina y Paraguay, entre otros.

Inicialmente concebida para supervisar el alto el fuego entre Israel y Hamás alcanzado en octubre de 2025, la Junta de Paz podría ampliar su mandato a conflictos globales, lo que ha generado cuestionamientos sobre su alcance y posibles superposiciones con organismos multilaterales. En este contexto, Trump ha criticado al G7 por rechazar la iniciativa y ha advertido eventuales represalias comerciales, configurando un escenario de tensiones diplomáticas en torno al futuro del organismo.

