Trump confirma llegada de negociadores de EE.UU. a Pakistán este lunes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado la llegada este próximo lunes por la noche de una delegación norteamericana a la capital de Pakistán, Islamabad, con la intención de reanudar las negociaciones de paz con Irán, que todavía no se ha pronunciado sobre una nueva ronda de conversaciones.

"Mis representantes van a Islamabad, Pakistán; estarán allí mañana por la noche para negociar", ha anunciado Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social en el que ha vuelto a avisar, como ya hizo antes de la primera ronda del pasado fin de semana, que terminó en fracaso, que atacará los puentes y las centrales eléctricas iraníes si sigue sin ver progresos.

"Estamos ofreciendo un trato muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán", ha amenazado.

Trump, poco antes y en declaraciones a la cadena ABC, ha acusado este domingo a Irán de violar las condiciones del alto el fuego al reimponer su bloqueo del estrecho de Ormuz y ha avisado de que alcanzará la paz con la república islámica ya sea por la vía del diálogo o de las armas.

"Irán ha cometido una grave violación del alto el fuego", ha asegurado el presidente estadounidense a pesar de que Irán ha defendido que fue él quien violó las condiciones del cese de hostilidades pactado el 8 de abril, y que expira este próximo miércoles, al mantener su bloqueo sobre el perímetro del estrecho.

Ahora corresponde a Irán confirmar si acude al encuentro en la capital paquistaní, escenario en las últimas horas de una masiva operación de seguridad ante la posibilidad de que se concrete este escenario.

Sobre ello, Trump ha insistido en una corta declaración a la cadena ABC que su objetivo es la paz en la región sin importar el precio: el acuerdo, ha asegurado, "va a ocurrir de una forma u otra, por las buenas o por las malas".

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