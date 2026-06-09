Presidenta de México afirma que las recientes protestas buscan crear una imagen de "caos" antes del Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que los episodios de violencia registrados en las últimas horas durante las protestas de profesores son una "provocación" con la que algunos pretenden mostrar una imagen del país en "caos" y reiteró que con todo "no responderán con medidas represivas".

"Sí hay una provocación. Para evitar o para mostrar que hay caos en México", dijo en su rueda de prensa matutina, desde donde explicó que han mantenido abierto en todo momento la vía de la negociación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), además de impulsar diferentes mejoras de las condiciones laborales y salariales de los maestros.

Es por ello que la autoridad puso en duda que estas últimas protestas tengan que ver con "demandas legítimas" y apuntó que vendrían orientadas por otros motivos. En ese sentido, reiteró a los manifestantes que protesten de manera pacífica, según recoge el diario 'La Jornada'.

Sheinbaum relacionó estos episodios de violencia al interés de algunos sectores en el país por hacer creer al exterior que existe una situación de caos, más cuando este jueves arranca en Ciudad de México el Mundial de fútbol. "Se va a desarrollar la inauguración y no vamos a caer en ninguna provocación", dijo.

La mandataria también aprovechó para atacar a quienes parecen incitar a la violencia con sus discursos e hizo eco en rueda de prensa de una reciente entrevista al empresario y presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, quien aseguró que "no sirve para nada" una protesta pacífica.

"Está bien que esté en desacuerdo, pero no puede llamar a actos de violencia", dijo la presidenta, quien, por otro lado, dejó en vilo su asistencia al Zócalo de Ciudad de México para ver el partido en las pantallas que se han habilitado para ver la ceremonia inaugural del Mundial 2026 que enfrenta a su país con Sudáfrica hasta ver cómo se desarrollan las protestas.

Este lunes, las protestas lideradas por la CNTE cumplieron ocho días. Se espera que se suman a ellas otros colectivos, como los de familias de desaparecidos. El sindicato, entre otras cuestiones, reclama la anulación de la reforma de 2007 a la ley de pensiones de los trabajadores públicos.

(Imagen: Gabriel Pano / El Universal)

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