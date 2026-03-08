Trump califica como “rendición” la propuesta de desescalada de Irán y asegura que EE.UU. “está ganando la guerra”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que la propuesta lanzada por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, a los países vecinos para una desescalada del conflicto es una "rendición".

"Eso es una rendición. Yo lo llamo rendición", ha afirmado Trump en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, el Air Force One al término de su reunión con presidentes latinoamericanos en Miami.

"De repente han empezado a disculparse a los países de Oriente Próximo. Puedes apuntarlo como una victoria nuestra y para los estados de Oriente Próximo que son nuestros amigos. Creo no van dispararles más. Han pedido disculpas", ha añadido.

De hecho, Trump ha asegurado que Irán quiere "llegar a un acuerdo". "Ellos querrían llegar a un acuerdo. Nosotros no buscamos un acuerdo", ha subrayado. En ese sentido, ha indicado que la guerra contra Irán seguirá "durante el tiempo que haga falta", aunque "su ejército prácticamente es inexistente".

Para Trump, "estamos ganando la guerra de largo". "Hemos diezmado su malvado imperio. Vamos a seguir durante un poco más, estoy seguro", ha explicado antes de reivindicar que han acabado con la primera y segunda fila de dirigentes. "Ahora están los de tercera o cuarta fila, gente que no conoce nadie", ha recalcado.

RECHAZA INTERVENCIÓN KURDA

En cuanto al futuro, Trump ha sido interrogado por si cree que el mapa de Irán será igual cuando termine el conflicto. "No sabría decirle. Probablemente no", ha apuntado, aunque ha rechazado una intervención de milicias kurdas.

"No queremos hacer la guerra más complicada de lo que ya es. No queremos ver a kurdos heridos o muertos. Tenemos una buena relación con ellos. Ellos quieren entrar, pero les hemos dicho que no queremos que entren", ha argumentado.

A nivel político ha abogado por la elección de una nueva dirigencia iraní, incluso con intervención de Washington. "No queremos tener que volver cada cinco o diez años y hacer esto otra vez. Queremos elegir a un presidente que no los lleve a la guerra", ha señalado.

Sin embargo, para lograr estos objetivos por el momento descarta el envío de tropas terrestres. "Ni siquiera quiero hablar de eso. Creo que no es una pregunta apropiada y no voy a contestar. ¿Hay un buen motivo? Tendría que haber un muy buen motivo. Si lo hacemos alguna vez estarían tan diezmados que no podrían combatir en tierra", ha planteado.

Tampoco ha abogado por mantener presencia militar en los centros de enriquecimiento de uranio, aunque "sería estupendo". "Pero ahora mismo estamos diezmándolos. No estamos en eso ahora, pero podríamos hacerlo más adelante", ha explicado.

BOMBARDEO A ESCUELA

En cuanto al bombardeo de la escuela de primaria de Minab del pasado sábado, en el que murieron más de 170 personas, la mayoría niñas, Trump ha rechazado cualquier responsabilidad. "Según lo que he visto, fue Irán. Creemos que lo hizo Irán. Sus proyectiles son muy imprecisos", ha afirmado.

Además, Trump ha insistido en el carácter criminal del régimen iraní. "Decapitan a bebés. Cortan a mujeres por la mitad. Solo hay que ver el 7 de octubre", ha señalado en referencia al ataque de las milicias palestinas en suelo israelí del 7 de octubre de 2023.

En cuanto al petróleo, Trump ha restado importancia a la autorización para que India compre petróleo ruso durante un mes y ha descartado otras medidas. "Creo que hay mucho petróleo. Tenemos mucho petróleo. Nuestro país tiene una cantidad enorme", ha subrayado.

Además ha atribuido a las navieras que no pasen por el estrecho de Ormuz. "Es una elección de los barcos. Los precios del petróleo van a bajar muy rápido", ha augurado.

