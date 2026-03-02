Trump asegura que EE.UU. puede sostener ataques contra Irán por 4 o 5 semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que espera que los ataques contra Irán se prolonguen entre cuatro y cinco semanas y dejó claro que Washington tiene la "capacidad" de sostener la llamada Operación Furia Épica durante "mucho más" tiempo.

"Hemos hecho una proyección de cuatro a cinco semanas, pero tenemos capacidad de durar mucho más allá", explicó el presidente en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca y aseguró que no se "aburrirá" de ello pasada una semana y que "no hay nada de aburrido" en la operación contra Irán.

En este sentido, precisó que la Administración está "muy adelantada" en sus proyecciones, ya que durante las primeras horas del operativo han podido eliminar a buena parte de la cúpula militar iraní, incluyendo el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

El presidente afirmó, además, que esta era "la mejor oportunidad" para atacar a Teherán. "Lo que estamos haciendo ahora mismo es eliminar las intolerables amenazas planteadas por este régimen enfermo y siniestro", expresó.

En este sentido, detalló que Washington se ha fijado como objetivo destruir las capacidades de Teherán para construir misiles, así como "aniquilar su Armada". "Ya hemos destruido diez barcos. Están en el fondo del mar. En tercer lugar, estamos asegurando que los principales patrocinadores del terrorismo no obtengan armas nucleares", aseguró.

