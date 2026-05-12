Trump asegura que Cuba “está pidiendo ayuda” y adelanta futuras conversaciones con EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Cuba “está pidiendo ayuda” al país norteamericano y adelantó que ambas naciones “van a hablar”, sin entregar más detalles sobre eventuales conversaciones y en medio de sus reiteradas amenazas contra las autoridades de la isla, incluida la posibilidad de una ofensiva militar.

“Ningún republicano me habló nunca sobre Cuba, que es un país fallido que solo va en una dirección, hacia abajo”, afirmó Trump en un mensaje publicado en redes sociales. “Cuba está pidiendo ayuda, y vamos a hablar”, añadió antes de iniciar un viaje oficial a China, donde sostendrá una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping.

Trump ya había aludido a comienzos de mayo a la posibilidad de que Estados Unidos “tome el control” de Cuba en un futuro cercano, sugiriendo incluso una eventual intervención militar tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra Irán, conflicto en el que actualmente rige un alto al fuego.

En paralelo, Estados Unidos ha endurecido sus sanciones contra la isla, medida que ha sido cuestionada por La Habana. En ese contexto, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, sostuvo que estas medidas económicas “coercitivas e ilegales” no lograrán “amedrentar” a las autoridades cubanas.

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