Trump asegura que aliados en Oriente Próximo están dispuestos a "enderezar" a Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que numerosos "aliados" en Oriente Próximo y zonas aledañas se han mostrado dispuestos a actuar con "fuerza" en la Franja de Gaza y "enderezar" a Hamás si el grupo palestino "sigue actuando de mala fe" y viola el acuerdo de paz suscrito con Israel.

Estos aliados "me han informado explícitamente, con gran entusiasmo, de que aprovecharían la oportunidad, si así se lo pido, para ir a Gaza con una fuerza contundente y 'enderezar a nuestro Hamás'", ha asegurado el mandatario norteamericano en un mensaje en Truth Social.

Trump ha afirmado que él mismo le ha trasladado a estos países y a Israel que "de momento, no". "Aún esperamos que Hamás haga lo correcto. De lo contrario, sufrirá un final rápido, furioso y brutal", ha añadido, en línea con las amenazas vertidas en los últimos días para presionar al grupo palestino y que acate las directrices de su plan de paz.

El presidente de Estados Unidos, que la semana pasada encabezó una ceremonia con líderes internacionales en Sharm el Sheij (Egipto) para firmar dicho acuerdo, considera que este interés por colaborar evidencia un "amor" y un "espíritu" que llevaba "mil años" sin verse en Oriente Próximo.

Este último aviso entronca con las acusaciones israelíes sobre presuntas violaciones del acuerdo por parte de Hamás, por ejemplo a la hora de entregar los cuerpos de los rehenes que aún quedarían en la Franja. Las organizaciones palestinas, por su parte, han denunciado que Israel ha incumplido lo pactado con nuevos ataques sobre Gaza, donde ya han muerto más de 68.000 palestinos desde el inicio del conflicto.

