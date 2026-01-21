Trump asegura haber negociado con el jefe de la OTAN un "marco para un futuro acuerdo" sobre Groenlandia

La participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza, estuvo marcada este miércoles por la serie de anuncios -algunos contradictorios- que realizó sobre Groenlandia .

Trump primero dijo durante un discurso que estaba "buscando negociaciones inmediatas para adquirir Groenlandia" y que no pensaba "usar la fuerza" para lograr su objetivo.

El mandatario aseguró que tenía "un enorme respeto" por la gente de Groenlandia, un lugar que calificó de "vasto, casi deshabitado y subdesarrollado, que está indefenso".

Dijo que en la isla "no hay nada como tierras raras" pero agregó que lo importante allí "era su estratégica seguridad nacional e internacional".

"Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca masa de tierra, este gigantesco trozo de hielo, desarrollarla y mejorarla", señaló.

Por eso, afirmó, estaba buscando "negociaciones inmediatas" para adquirir la isla, aunque insistió en que no tenía que usar la fuerza.

"No tengo que usar la fuerza, no quiero usar la fuerza, no usaré la fuerza" , indicó.

Horas después de su discurso en Davos, el mandatario aseguró en un mensaje en su red social Truth Social que, en una "reunión muy productiva" con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, establecieron "el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia".

"Esta solución, de concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y para todos los países de la OTAN", aseguró.

En su mensaje Trump también dijo que no impondrá el arancel del 10% que durante el fin de semana había anunciado para 8 países europeos que enviaron la semana pasada un pequeño grupo de tropas a Groenlandia.

"Se proporcionará más información a medida que avancen las conversaciones. El vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y otros, según sea necesario, serán responsables de las negociaciones. Me reportarán directamente. ¡Gracias por su atención a este asunto!", escribió.

El aparente cambio de postura de Trump se dio después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmara que la Unión Europea estaba considerando una serie de medidas comerciles de represalia contra EE.UU.