Trump arremete contra presidente de la Reserva Federal y lo acusa de “corrupto o incompetente”

El presidente Donald Trump ha criticado duramente al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, afirmando que es "corrupto o incompetente", después de que este haya anunciado que enfrenta una investigación de la Fiscalía, tras denunciar "presiones" por parte del mandatario para que baje los tipos de interés.

"Es corrupto o un incompetente", ha dicho en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CBS, alegando el proyecto de renovación de la sede de la Fed, cuyo presupuesto ha aumentado a 2.500 millones de dólares, desde los 1.900 millones de dólares iniciales en 2022.

El presidente estadounidense ha asegurado que Powell "podría haberlo arreglado por 25 millones de dólares" sobre unos edificios, construidos en la década de 1930, y que desde entonces no han sido restaurados.

El mandatario ha incidido así en las presuntas motivaciones del Departamento de Justicia para abrir una investigación contra el presidente de la Fed, pese a que la Casa Blanca ha negado que el republicano esté detrás de la demanda.

Powell, que ha sido respaldado por los principales banqueros centrales internacionales -incluida Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo-, reveló el domingo que el Departamento de Justicia había entregado a la Fed "citaciones del gran jurado, amenazando con una acusación penal relacionada con (su) testimonio ante el Comité Bancario del Senado el pasado mes de junio" sobre la renovación multimillonaria de la sede del organismo.

En un video difundido en la cuenta del organismo en la red social X, describió esta acción "sin precedentes" de Washington como un intento de "intimidación" del Gobierno estadounidense para influir en la política monetaria y defendió su labor al frente de la Fed durante cuatro administraciones de distinto color político "sin favoritismos".

Trump ha abogado insistentemente por bajar los tipos de interés a toda costa para reducir los costes de financiación del Gobierno federal y dinamizar la actividad del sector privado.

