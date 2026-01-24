Trump arremete contra Minnesota tras operativo migratorio fatal en Mineápolis

Las tensiones por las redadas migratorias en Estados Unidos volvieron a escalar tras un operativo fatal en Mineápolis, situación que llevó al presidente Donald Trump a lanzar duras críticas contra autoridades locales y estatales de Minnesota, defendiendo el actuar de los agentes federales.

A través de un mensaje en Truth Social, Trump justificó el uso de la fuerza por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y cuestionó la falta de apoyo policial local durante el procedimiento. “¿Dónde está la policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los oficiales de ICE?”, escribió, insinuando que las autoridades habrían ordenado retirar efectivos.

En esa línea, el mandatario sostuvo que los agentes federales debieron operar sin respaldo externo, lo que elevó el riesgo de estas intervenciones. Además, vinculó el episodio con acusaciones de corrupción, denunciando un supuesto “fraude monetario masivo” en Minnesota y atribuyéndolo a políticas migratorias impulsadas por los demócratas, junto con apuntar contra la congresista Ilhan Omar.

El episodio que reavivó la tensión ocurrió luego de que un hombre de 37 años muriera baleado por agentes federales durante el operativo, convirtiéndose en el segundo caso fatal en poco más de dos semanas en la ciudad. Tras el hecho, el gobernador Tim Walz condenó la situación y exigió poner fin a las redadas, calificándolas como “repugnantes”.

Un video del procedimiento, verificado por medios estadounidenses, muestra a agentes forcejeando con el hombre antes del disparo. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la víctima estaba armada e intentó atacar a los funcionarios, el jefe de policía de Mineápolis, Brian O’Hara, sostuvo que el fallecido tenía permiso legal para portar armas y no registraba antecedentes penales, salvo infracciones de tránsito. La indignación pública se intensificó además por casos recientes, como la detención de un niño de cinco años junto a su padre durante otro operativo.

