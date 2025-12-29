Ucrania niega haber atacado una residencia de Putin como afirma el gobierno de Rusia

Zelensky añadió en X: "Es fundamental que el mundo no permanezca en silencio ahora. No podemos permitir que Rusia socave los esfuerzos para lograr una paz duradera".

"Terrorismo de Estado"

En un comunicado compartido en Telegram el lunes, Lavrov afirmó que los 91 drones que, según él, fueron lanzados contra la residencia de Putin, fueron interceptados y destruidos por los sistemas de defensa aérea rusos .

Añadió que no se habían reportado víctimas ni daños como consecuencia del ataque.

"Dada la degeneración final del régimen criminal de Kiev, que ha adoptado una política de terrorismo de Estado, la posición negociadora de Rusia será revisada", declaró.

Sin embargo, añadió que Rusia no tiene intención de abandonar el proceso de negociación con Estados Unidos, según informó la agencia de noticias rusa Tass.

La declaración de Moscú se produce tras las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania en Florida el domingo, donde los presidentes Trump y Zelensky discutieron un plan de paz revisado para poner fin a la guerra.

Zelensky dijo que Estados Unidos había ofrecido a Ucrania garantías de seguridad durante 15 años, y Trump afirmó que el acuerdo sobre este punto estaba "casi al 95%" cerrado.

El líder ucraniano describió las cuestiones territoriales y de la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia, como los últimos asuntos pendientes, y hubo pocos indicios de progreso sobre el futuro de la disputada región ucraniana del Donbás, que Rusia pretende controlar por completo.

Actualmente, Moscú controla alrededor del 75% de la región de Donetsk y cerca del 99% de la vecina Luhansk. Ambas regiones se conocen colectivamente como el Donbás.