Trump amenaza a la BBC con una demanda de US$1.000 millones y la cadena defiende su "periodismo imparcial"

"Simplemente, no es verdad". Así respondió el presidente del Consejo de la BBC, Samir Shah, a las acusaciones de parcialidad contra la cadena pública británica tras el escándalo por la edición de un documental sobre Donald Trump que llevó este domingo a la dimisión del director general de la corporación, Tim Davie, y de la jefa ejecutiva de la división de noticias, Deborah Turness.

Davie y Turness renunciaron días después de que el diario The Telegraph publicara una información sobre un documento interno elaborado por el exasesor de la BBC Michael Prescott que señalaba, entre otras cosas, que un documental del programa Panorama, uno de los más prestigiosos de la cadena, había sido editado con la intención engañosa de alterar las palabras que Trump dirigió a sus seguidores que asaltaron el Capitolio de Washington el 6 de enero de 2021.

Los abogados de Trump remitieron una carta a la BBC en la que amenazan con acciones legales si no se emite una rectificación "completa y justa" del documental de Panorama, al que tacharon de "falso y difamatorio".

Exigen una disculpa y una compensación antes del jueves o presentarán una demanda de al menos US$1.000 millones contra la BBC por lo que describen como el "abrumador daño financiero y reputacional" sufrido por Trump.

El presidente estadounidense agradeció la información de The Telegraph por haber "sacado a la luz a esos periodistas corruptos".

Davie y Turness admitieron que la BBC había cometido un "error" en la edición de las palabras de Trump, pero negaron las acusaciones de parcialidad que se han vertido sobre la corporación.

"Renuncié este fin de semana porque yo asumo la responsabilidad, pero quiero dejar algo muy claro, la BBC no está institucionalmente parcializada; por eso es el proveedor de noticias en que más se confía en el mundo", dijo Turness.