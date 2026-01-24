Trump afirma que petróleo venezolano incautado ya se procesa en refinerías de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el petróleo incautado a Venezuela en al menos siete buques está siendo procesado en refinerías estadounidenses, incluyendo instalaciones en Houston.

En una entrevista publicada este sábado en The New York Post, Trump afirmó que su gobierno “controla” el petróleo venezolano, indicando que Caracas “no tiene ningún petróleo” porque Estados Unidos se ha hecho cargo del crudo confiscado.

El mandatario explicó que tanto Estados Unidos como Venezuela se beneficiarán de la producción del crudo, señalando que luego entrarán grandes empresas petroleras que generarán ingresos y que Venezuela “ganará más dinero de lo que haya ganado jamás”.

Trump también mencionó este tema en el contexto de una operación militar mayor que llevó a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, y subrayó la importancia estratégica del control de la producción petrolera.

La entrevista incluye otros aspectos, como la medalla del Premio Nobel de la Paz que le entregó la opositora venezolana María Corina Machado, aunque la atención se centró en sus declaraciones sobre el destino del petróleo venezolano incautado por Estados Unidos.

