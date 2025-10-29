Trump afirma que Israel "tiene derecho" a tomar represalias tras ataque de Hamás al sur de la Franja de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordó los ataques del Ejército israelí en la Franja de Gaza indicando que "tienen derecho" a tomar represalias.

Este martes, Benjamin Netanyahu ordenó retomar los bombardeos tras denunciar violaciones del acuerdo por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Según tengo entendido, mataron a un soldado israelí", señaló Trump desde el avión presidencial, el Air Force One, a los medios a bordo en referencia a un supuesto ataque contra tropas israelíes en Rafá, en el sur del enclave palestino.

A este respecto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron como el sargento Yona Efraim Feldbaum, de 37 años, al combatiente que "cayó en batalla en el sur de la Franja de Gaza", según reza un comunicado del Ejército de Israel.

Trump insistió en que "nada va a poner en peligro" el alto el fuego implementado en virtud de su propia propuesta, en línea con las declaraciones de su vicepresidente, JD Vance, quien ha declarado horas antes que "el alto el fuego se mantiene", lo cual "no significa que no vaya a haber pequeños ataques aquí y allá".

Asimismo, aseguró que Hamás es "una parte muy pequeña" del proceso de paz en Oriente Próximo y argumentó que sus integrantes "son un poco violentos". "Tienen que comportarse", indicó acerca del grupo, además de reiterar su compromiso con el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre.

En este sentido, lamentó que algunos grupos extremistas estén intentando sabotear el acuerdo, cuya segunda fase –según dijo– ya habría comenzado, tras afirmar a mediados de octubre que ésta y la primera fase de su propuesta para la Franja de Gaza están "un poco entremezcladas".

