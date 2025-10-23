Trump afirma que Israel "perderá su apoyo" si decide continuar con el proceso legal para la anexión de Cisjordania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Israel "perderá su apoyo" si decide seguir adelante con el proceso legal para la anexión de Cisjordania, una cuestión que su Administración pidió dejar fuera de la mesa en reiteradas ocasiones.

En una entrevista concedida a la revista 'Time', el mandatario aseguró, no obstante, que esto "no sucederá". "No va a suceder porque he dado mi palabra a los países árabes y no es algo que pueda hacerse ahora, tenemos un gran apoyo de estos países. Israel perdería el apoyo de Estados Unidos si esto sucede", aclaró.

En este sentido, aseguró que sus acciones han permitido "frenar a (Benjamin) Netanyahu a la hora de seguir con los ataques en Gaza". "Simplemente habría seguido con la guerra durante años", apuntó, al tiempo que recordó que insistió al primer ministro israelí sobre la cuestión de ponerle fin. "Le dije que se pueden librar batallas de forma unilateral, pero que el mundo estaba en su contra. E Israel es un lugar pequeño en comparación con el mundo", declaró.

"Le detuve porque iba a seguir. Fue increíble", sostuvo, al tiempo que afirmó que los intentos de Israel de acabar con la cúpula de Hamás con sus ataques sobre Qatar "fueron un error", algo "terrible", pero que creó la posibilidad de lograr por fin un acuerdo. "Cuando cometieron ese error táctico, el de Qatar, le dije al emir que esa cuestión nos colocaría a todos en la misma página", sostuvo.

En relación con la normalización de las relaciones con Arabia Saudita, el magnate neoyorquino aseguró que de cara a finales de año podría ser plausible un avance. "Creo que estamos muy cerca. Creo que Arabia Saudita va a liderar el camino", aseguró, antes de matizar que "antes había un problema con Gaza y otro con Irán". "Ahora ya no tienen estos dos problemas", añadió.

El presidente estadounidense se mostró optimista con la idea de que Riad se sume a los Acuerdos de Abraham de cara a finales de año y aseveró que prevé visitar la Franja de Gaza "en algún momento".

