Trump afirma que EE.UU. tomará la isla petrolera de Jark y anuncia nuevos ataques contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves nuevos ataques contra Irán en medio de la creciente escalada de tensiones en Medio Oriente. Además, afirmó que el Ejército estadounidense tomará la isla de Jark "en un futuro no muy lejano" para controlar sus infraestructuras petroleras

La isla constituye la principal terminal de exportación de petróleo iraní, concentrando cerca del 90% de los envíos de crudo del país, con una capacidad de almacenamiento de 18 millones de barriles y un flujo diario superior a 1,3 millones de barriles, lo que la convierte en un punto clave para la economía iraní

A través de un mensaje publicado en su red social, Trump adelantó una nueva ofensiva militar contra Teherán.

"Estados Unidos va a golpear a Irán, (cuya Armada, Fuerza Aérea, radares, sistemas antiaéreos y todas sus demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desparecido), con mucha fuerza esta noche", ha afirmado el dirigente estadounidense en un mensaje en su red social

El mandatario también puso el foco en la estratégica isla de Jark y reiteró su intención de que Washington controle parte de la infraestructura energética iraní.

Trump ha ido más allá en este comentario y ha puesto el foco en la estratégica isla de Jark, insistiendo que Estados Unidos "en algún momento de un futuro no muy lejano, tomará la isla y otros puntos de infraestructura petrolera".

"Asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, de forma muy similar a como lo hemos hecho con Venezuela, lo cual está funcionando de maravilla tanto para Venezuela como para Estados Unidos", ha subrayado

Las declaraciones del jefe de la Casa Blanca se producen en medio de un nuevo intercambio de ataques entre Washington y Teherán, que por segundo día consecutivo han elevado la tensión en la región.

Estas nuevas amenazas del jefe de la Casa Blanca llegan cuando, por segundo día consecutivo, Washington y Teherán han intercambiado ataques, después de que la Guardia Revolucionaria reivindicara el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Medio Oriente, en una acción que calificó de "represalia" por las agresiones perpetradas por Estados Unidos contra diversos enclaves de la República Islámica.

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